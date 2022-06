‘Red, White & Royal Blue’: Confirman a protagonistas de película de Amazon Prime Video

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el primer día del mes del orgullo LGBTQ+ Amazon Prime Video confirmó a los protagonistas de su nueva comedia romántica “Red, White & Royal Blue“. La película basada en la novela best seller del New York Times escrita por Casey McQuiston tendrá como pareja protagónica a Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine.

En lo que será su debut como director de largometrajes, el dramaturgo ganador del Premio Tony, Matthew Lopez (The Inheritance) dirigirá la película y adaptará el guión de la novela de McQuiston. El nominado al Premio Emmy, Clifton Collins Jr. (Westworld), el ganador del Premio del Screen Actors Guild, Stephen Fry (The Dropout) y Sarah Shahi (Sex/Life) serán los otros protagonistas.

Rachel Hilson (Winning Time), Ellie Bamber (The Serpent), Aneesh Sheth (A Kid Like Jake), Polo Morin (Who Killed Sara?), Ahmed Elhaj (Dangerous Liaisons) y Akshay Khanna (Polite Society) también se han unido al reparto. La película de Amazon Studios y Berlanti/Schechter Films se estrenará en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo. La producción comienza este mes en el Reino Unido.

La película sigue al personaje mexicano-estadounidense Alex Claremont-Díaz (Taylor Zakhar Pérez), quien, al ser elegida su madre como presidenta, se convierte rápidamente en el equivalente estadounidense de un joven miembro de la realeza. Guapo, carismático, brillante… su imagen es extraordinariamente valiosa en términos de mercadotecnia millennial para la Casa Blanca. Sólo hay un problema: Alex tiene una larga disputa con su homólogo real al otro lado del charco, el príncipe Enrique (Nicholas Galitzine).

Y cuando la prensa sensacionalista se hace con una foto de un altercado entre ambos, las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña empeoran. Los jefes de familia, de Estado y otros responsables diseñan un plan para controlar los daños: escenificar una tregua entre los dos rivales. Lo que comienza como una falsa amistad de Instagram se convierte en algo más significativo de lo que Alex o Henry podrían haber imaginado.

Pronto, Alex se encuentra sumergido en un romance secreto con un Henry sorprendentemente relajado, algo que podría complicar la campaña de reelección de su madre y afectar drásticamente a dos naciones, lo cual plantea una pregunta: ¿Puede el amor salvar al mundo después de todo?

Además de ser un éxito de ventas instantáneo de New York Times y USA Today, el libro de McQuiston fue ganador del premio Goodreads Choice Award por “Mejor debut” y “Mejor romance del 2019”. También fue nombrado “Mejor libro del año” por Vogue, NPR y Vanity Fair, entre otros.

“Ha sido emocionante entregar esta historia a Berlanti/Schechter, a Amazon y a nuestro intrépido líder Matthew Lopez, y verlos tomar tantas decisiones inteligentes, audaces y reflexivas para darle vida”, afirmó Casey McQuiston. “Este elenco de actores no es la excepción. No veo la hora de observar a Taylor y a Nicholas en la pantalla como Alex y Henry”.

“Reunirnos y ver audiciones de cientos de actores durante estos últimos meses ha sido un arduo trabajo de amor que nos ha brindado este reparto diverso y extraordinario, dirigido tan fantásticamente por Nick y Taylor”, dijo Matthew Lopez. “No puedo esperar a que los fanáticos del libro, y de todo el mundo, puedan descubrir lo talentosos y perfectos que son estos dos actores para darle vida a Henry y Alex”.

Greg Berlanti y Sarah Schechter de Berlanti/Schechter Films producirán la película, con la producción ejecutiva de Michael McGrath. Matthew Lopez y Casey McQuiston también serán productores ejecutivos. Ted Malawer escribió previamente un borrador del guión.

Nicholas Galitzine será visto próximamente como el protagonista masculino en Purple Hearts de Netflix, junto a Sofia Carson. Recientemente también interpretó al “Príncipe Robert” en Cinderella para Prime Video, junto a Camila Cabello. Antes de eso, fue el protagonista masculino en The Craft: Legacy de Zoe Lister-Jones. En la televisión, se le puede ver en Chambers de Netflix. Algunos de los otros créditos de Galitzine incluyen Share, Handsome Devil, The Beat Beneath My Feet, The Changeover y The Watcher in the Woods.

Taylor Zakhar Pérez atrajo la atención de muchos cuando se unió a la secuela del fenómeno internacional The Kissing Booth, en la que interpretó al favorito de los fans, “Marco”, en la segunda y tercera entrega de la serie. Recientemente, fue visto en la aclamada serie Minx de HBO Max, junto a Ophelia Lovibond. Próximamente, se lo verá en 1Up de Prime Video.

El galardonado actor Clifton Collins Jr. es muy conocido por sus papeles en Westworld, Star Trek, Pacific Rim y Capote de HBO. Collins Jr. protagonizó recientemente Jockey de Sony Pictures Classics (por la cual ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Sundance y fue nominado a Mejor Protagonista Masculino en los Independent Spirit Awards), After Yang de A24 y Nightmare Alley de Searchlight Pictures. Próximamente, se le podrá ver en Landscape With Invisible Hand de MGM y The Bricklayer de Renny Harlin.

Los créditos recientes de Stephen Fry incluyen The Dropout de Hulu, It’s a Sin de C4/HBO Max y muy pronto aparecerá en la serie Sandman de Netflix.

A Sarah Shahi se la verá próximamente como protagonista junto a Dwayne “The Rock” Johnson y un elenco de estrellas en la película Black Adam de Warner Bros. Recientemente, ella finalizó la producción de la segunda temporada de Sex/Life, una de las nuevas series más comentadas de Netflix. Además, Shahi recibió excelentes críticas por su papel en City on a Hill, la serie original de Showtime; sus otros créditos incluyen papeles regulares en series como The L Word, The Rookie, Person of Interest y la serie Fairly Legal de USA.

