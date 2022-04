Diego Boneta y sus Three Amigos se asocian con Amazon Prime Video para producir y actuar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diego Boneta se sigue abriendo camino y después de interpretar a Luis Miguel en la bioserie de Netflix, el actor ha firmado un acuerdo general con Amazon Prime Video. El también productor mexicano y su compañía Three Amigos, tendrá la oportunidad de actuar y producir en una lista de shows en desarrollo y oportunidades actorales que incluyen películas, series y reality shows que llegarán al servicio de streaming en el 2023.

“Me siento honrado de comenzar esta emocionante alianza con Prime Video”, dijo Diego Boneta en el comunicado oficial. “Nuestra pasión compartida por contar historias auténticas es el núcleo fundamental de esta alianza, y no podría estar más emocionado de trabajar con Jennifer Salke y el equipo completo de Prime Video para crear proyectos increíbles que resuenen con el público alrededor del mundo”.

Con la llegada de Boneta y Three Amigos a Prime Video, el acuerdo muestra la continua inversión de Amazon Studios en talento y producciones mexicanas de alto nivel, llevando contenido local a los clientes a lo largo de América Latina, que llegará a públicos en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

“Estamos emocionados de expandir nuestra relación con Diego Boneta y con el equipo completo de Three Amigos”, dijo Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios. “No Podemos esperar a que nuestros clientes vean qué nos tiene preparado Diego y Three Amigos mientras trabajamos y colaboramos para traer contenido nuevo y atractivo a las audiencias de Prime Video a lo largo de México y alrededor del mundo”.

Natalia Boneta, la hermana de Diego y su socia en Three Amigos, dijo, “Trabajando de manera cercana con el equipo de Prime Video ha sido realmente sorprendente. Es muy especial el haber encontrado una familia de individuos talentosos y dedicados que mutuamente comparten nuestro amor por contar historias multimedia en una escala global”.

Todas las nuevas producciones que se lancen como parte de esta alianza se unirán a la creciente lista de Amazon Originals mexicanas de Prime Video, junto con miles de series de TV, películas de Hollywood y de todo el mundo en el catálogo de Prime Video, incluyendo galardonadas y aclamadas series Amazon Originals como Reacher, The Boys, The Wheel of Time, Tom Clancy’s Jack Ryan y las ganadoras del Emmy y del Globo de Oro Fleabag y The Marvelous Mrs. Maisel. View this post on Instagram A post shared by Diego Boneta (@diego)

Seguir leyendo

• Belinda, Aislinn Derbez y Diego Boneta entre las primeras estrellas confirmadas en Premios Platino 2022

• Diego Boneta deja sin palabras con tiernas fotos de Renata Notni: “Mis chicas”

• Renata Notni y Diego Boneta revelan cuál es el secreto para mantener su romance a distancia