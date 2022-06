Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celebración nocturna

El San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) celebrará Zoológico Nocturno, una experiencia de verano que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar el zoológico por la noche, cuando este lugar generalmente está cerrado al público. Habrá entretenimiento en vivo –músicos, acróbatas, DJs, el Dr. Zoolittle–, un menú especial de la temporada y la oportunidad de ver a los animales desde una perspectiva distinta. Comienza mañana viernes. Abierto todos los días. Boletos desde $55. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: San Diego Zoo

Nuevo en Disneyland

Tres nuevas atracciones están vigentes en el Disneyland Resort (1313 Disneyland Dr., Anaheim). Fantasmic!, que celebra su aniversario 30, regresó con su espectáculo de luces y agua. Además, la obra teatral “The Tale of the Lion King”, ya puede verse en el Fantasyland Theatre. Y por último, en el Mes de la Música Negra, hay varias actividades, como show de música en vivo y la exposición itinerante “The Soul of Jazz: An American Adventure”. Boletos desde $104. Horarios e informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Richard Harbaugh/Disneyland Resort

Charla con activistas

Dos iconos del activismo, Dolores Huerta y Eva Longoria, serán parte del programa Activism and Film, en el que hablarán en el teatro David Geffen del Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) acerca de cómo el cine puede impactar el cambio social y de temas que están incluidos en “Stories of Cinema” exhibición que está en la galería Impact/Reflection del museo. Viernes 7 pm. Boletos $20. Informes academymuseum.org.

Foto: Cortesía

Inicio de serie

El Departamento de Asuntos Culturales (DCA) de la Ciudad de Los Angeles (COLA) inaugurará en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Ángeles) su serie de conciertos gratuitos este fin de semana con la presentación de Najite Agindotan, Jibz Cameron, Shonda Buchanan y Suchi Branfman, quienes fueron acreedores a una beca por parte de COLA. Su trabajo destaca en las áreas de diseño, artes visuales, literatura y bellas artes. El resto de la temporada, que se extenderá por todo el verano, incluye espectáculos de música del mundo, danza, poesía, teatro y shows para la familia. Todos los sábados 6 a 10 pm., a partir de este fin de semana. La serie termina el 24 de septiembre. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Foto: Cortesía

Exhibición de country

El museo Grammy presenta la exhibición “The Power Of Women In Country Music”, que aborda el pasado, presente y futuro de las más grandes artistas del género, desde estrellas internacionales como Dolly Parton, Rosanne Cash, LeAnn Rimes, Shania Twain y Taylor Swift hasta artistas contemporáneas como Mickey Guyton, Rissi Palmer, Leah Turner y Carly Pearce. Termina el 2 de octubre. Boletos $12 a $18. Cerrado los martes. Horario e informes grammymuseum.org.

Festival de cine

El Los Angeles Latino International Film Festival regresa a los teatros TCL Chinese y TCL Chinese 6 (6925 Hollywood Blvd., Los Angeles) con la celebración de su edición 21. La apertura estará a cargo del documental de Disney “Mija”, y cerrará con “Father of the Bride”, de Gaz Alazraki. Incluye largometrajes, cortos, episodios, trabajos de animación, talleres y presentaciones musicales. Termina el domingo. Boletos desde $15. Horarios e informes laliff.org.

Foto: Disney

Cine familiar

Cada sábado, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) proyecta una cinta para todas las edades; todas las películas son clasificación G o PG. La película se puede ver con subtítulos, no se apagan en su totalidad las luces del teatro y el sonido no es muy alto, pensando en los asistentes neurodivergentes. Para este fin de semana el programa incluye la presentación de la cinta Hugo en tercera dimensión. Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Fiesta en viernes

Luego de dos años de realizarlo virtualmente, el Natural History Museum of Los Angeles County (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) llevará a cabo de forma presencial First Fridays: From Seeds to Psychedelics, que incluye música en vivo, DJs que tocan distintos géneros, conversaciones provocativas, cocteles especiales y más. En esta edición participa el DJ Nico Craig y habrá una conversación acerca de la soberanía de la semilla moderada por Yewande Pearse. Viernes 5 pm. Boletos $20. Informes nhm.org.

Nueva temporada

Gustavo Dudamel y Gwen Stefani unen fuerzas para dar inicio a la nueva temporada del Hollywood Bowl, que en este año celebra cien años de existencia. El concierto, con el que inician los festejos, incluye el estreno mundial de Centennial Overture de John Williams, al bailarín italiano Roberto Bolle, el jazzista Branford Marsalis, el trío de danza Let It Happen y, por primera vez, a las bandas UCLA Bruin y USC Trojan juntas. Viernes 8 pm. Boletos $39 a $89. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Getty Images

Cocina mexicana

LA Plaza Cocina (555 N. Spring St., Los Angeles), el primer museo y cocina de enseñanza del país dedicado a la cocina mexicana, ofrecerá charlas y degustaciones gastronómicas que llevarán a los participantes a un viaje culinario por las comidas y bebidas de México. Hoy jueves en Hecho con Amor: Queso Fresco and Queso Quesadilla se enseñan los conceptos básicos para hacer queso, con la instructora Jocelyn Ramírez (en la foto). 7 pm. Costo $60. Y el sábado en Sabor a Puebla, Merced Sánchez presentará su recorrido por la gastronomía de Puebla. Costo $30. Informes laplazacocina.org.

Foto: Cortesía

Concierto benéfico

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno realizará un concierto benéfico Amor por Uvalde, cuyos fondos se destinarán a las familias de los estudiantes y maestras que murieron en el tiroteo de Uvalde, Texas, la semana pasada. El evento tendrá lugar en el Lodge Room (104 N. Ave. 56 2nd floor, Los Angeles) y tendrá como invitado a Waltkins Family Hour. Sábado 9 pm. Boletos $25; $28 el día del concierto. Informes lodgeroomhlp.com.