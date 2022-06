El día en que Luis García le escondió un cuadro a Hugo Sánchez en su propia casa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sin lugar a dudas Hugo Sánchez y Luis García son dos de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. Ambas leyendas surgieron de las bases de Pumas y su capacidad goleadora les permitió dar el brinco a Europa. En el Real Madrid triunfó Hugo Sánchez y se transformó en leyenda, convirtiéndose en pentapichichi.

Una anécdota curiosa fue cuando García vivió en la casa de Sánchez y mandó a quitar un cuadro de su compañero en el que aparecía marcando un gol de chilena. El argumento del “Doctor” era que estaba harto de ver la imagen allí, así lo reseñó el portal Mediotiempo.

Anécdotas entre Hugo Sánchez y Luis García

Hoy las leyendas del balompie mexicano son analistas de TV Azteca y ESPN respectivamente. Coincidieron en aquellos años 90 cuando ambos futbolista empezaron a hacer carrera en el fútbol español.

En aquel entonces, Hugo Sánchez le ofreció a Luis García vivir en una de sus tantas casas, de esta manera pensó que haría sentir bien recibido a su compatriota. Sin embargo García no se imaginaba que le hartaría ver una imagen de Hugo todos los días.

“En mi primer año en el Atlético, Hugo se había regresado a México con el América y tenía una casa desocupada afuera de Madrid, me la ofreció muy amablemente para vivir ahí. Me arrepiento de no haber vivido en Madrid como tal, tener esa experiencia, porque la casa de Hugo estaba como a 20 minutos de la ciudad”, comentó en entrevista con Efraín Velarde.

Dormir en la cama de Hugo Sánchez

Luis García recordó bromas de Javier Aguirre: “Recuerdo que Javier me chingaba siempre y me interrogaba sobre lo que se sentía poner la cabeza en la misma almohada que Hugo Sánchez”, refirió.

“El Doctor” confesó que mandaba a Aguirre a la chingada por las bromas acerca de su estadía en la casa de Sánchez.

“Al llegar a la casa de Hugo Sánchez, en el comedor había una foto gigantesca de Hugo tirándose una chilena. Yo le pedí a la señora que trabajaba en la casa que me ayudara a bajarla porque ya estaba harto de verlo, me iba a dar un infarto”, contó el ex selección nacional de México entre risas.

Pese a que esta anécdota no ocasionó ningún altercado, García recordó en cambio cuando le tocó compartir habitación con “Hugol” y el mismo llegó clarito diciendo “Estas son mis cosas y ni me las toques”.

