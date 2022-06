Johnny Depp gana 8 millones de seguidores nuevos en Instagram tras juicio con Amber Heard

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El juicio por difamación que interpuso contra su ex esposa Amber Heard no sólo dará a Johnny Depp poco más de $8 millones de dólares, sino que el actor se verá beneficiado de múltiples formas, entre ellas un aumento considerable de seguidores en sus redes sociales.

Y es que el actor comenzó el juicio contra Heard teniendo alrededor de 14 millones de seguidores en Instagram. Hoy, siete semanas después, esa suma ha aumentado a más de 22 millones. Desde los primeros días en la corte las redes sociales del artista mostraron una tendencia a la alza, por lo que rápidamente alcanzó 2.6 millones de seguidores nuevos en esa red.

El magnetismo de la estrella de Hollywood ya había sido notorio desde el primer juicio que emprendió contra Amber y el diario The Sun en Reino Unido por llamarle “maltratador”, al pasar de 6 millones de seguidores a 14. Con respecto a la actriz, la realidad es que la polémica también le ha beneficiado, aunque no con la misma fuerza que a su ex, pues el 24 de mayo contaba con 4.5 millones de seguidores, y hoy en día tiene 4.8.

Este miércoles el juzgado de FairFax, Virginia, determinó que Amber Heard difamó a Johnny Depp con la publicación de un artículo sobre violencia doméstica en The Washinton Post, por lo que la condenó a pagar una indemnización de $15 millones de dólares al actor: De ellos, 10 son por indemnización compensatoria y 5 por indemnización punitiva.

Por su parte, Depp también fue condenado por el mismo delito, y pagará $2 millones de dólares a quien fuera su esposa. La estrella de cintas como “Fear and loathing in Las vegas” declaró tras conocer la sentencia: “El jurado me ha devuelto la vida. Estoy realmente abrumado”. Mientras que Heard, que estaba presente en la sala -a diferencia de Johnny Depp- dijo: “La decepción que siento hoy no se puede expresar con palabras”.

