El conmovedor mensaje de Ulises Dávila, el futbolista mexicano que perdió a su esposa 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El fútbol mexicano y el australiano se conmovieron ante la triste historia de Ulises Dávila. El futbolista de Macarthur FC tuvo que afrontar la muerte de su esposa Lily Pachec. Luego de varios días de su pérdida, el ex jugador de Chivas de Guadalajara reapareció en las redes sociales para expresar sus sentimientos y recordar a su pareja.

“Feliz 4to aniversario mi amor te voy amar toda la vida… donde quiera que estés fuiste la mejor y nos entregaste a cada uno lo mejor de tu ser y de tu vida, me dejas lo mejor de ti, un bebé hermoso por el que voy a luchar cada día”, dice parte del mensaje publicado por el jugador mexicano.

El veterano futbolista de 31 años de edad tendrá que afrontar la paternidad de su hijo solo. Lily y Ulises eran padres de un pequeño niño que nació en el año 2020. “Te amo para siempre y gracias por todo que te disfrute al máximo y tu a mi… gracias a todos por acompañarnos en este tiempo tan difícil, te amo Lily haré lo mejor por tu hijo“, concluyó el mexicano. View this post on Instagram A post shared by ulidavila (@ulidavila)

Se desconocen las causas de la muerte de Lily

Luego de varios días, solo se mantiene el reporte oficial. El 29 de mayo el Macarthur FC solo anunció la muerte de Lily Pacheco sin ahondar en los detalles de su fallecimiento. Ante la terrible noticia, cientos de personas se han volcado a expresar sus condolencias a Ulises Dávila a través de las redes sociales. Entre ellos, jugadores del fútbol mexicano han comentado sus publicaciones a través de Instagram. We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.



The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp— Macarthur FC (@mfcbulls) May 30, 2022

También te puede interesar:

· Misterio alrededor de una tragedia: ¿Qué le sucedió a Lily Pacheco, la esposa de Ulises Dávila, exjugador de Chivas?

· Nadie quiere a Ricardo Ferretti: equipos de la Liga MX le dieron la espalda al “Tuca”

· Rechazaron al fútbol mexicano: las razones por las que Cavani y Suárez le dieron la espalda a la Liga MX