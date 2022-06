Rechazaron al fútbol mexicano: las razones por las que Cavani y Suárez le dieron la espalda a la Liga MX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sin haber iniciado el mercado de fichajes ya comienzan a haber rumores dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, los nombres que han sido vinculados a la Liga MX son de mucho peso. Edinson Cavani y Luis Suárez tuvieron en sus posibilidades llegar al fútbol mexicano. Los atacantes uruguayos fueron ofrecidos a Rayados de Monterrey, pero el factor económico impidió seguir adelante con las negociaciones.

Cavani y Suárez son futbolistas más que consagrados en Europa. Los atacantes sudamericanos ya no tienen nada que demostrar en el Viejo Continente. Bajo estas circunstancias, la Liga MX surgía como una buena posibilidad para que continuaran con sus carreras, pero este sueño no prosperó.

“Estuvo Pablo Rivera en la final de Pachuca contra Atlas. Pablo Rivero es el representante de Guillermo Almada y también tiene una sociedad de representación con Edinson Cavani. A Cavani se lo ofrecieron a Monterrey, pero se les hizo caro. También les ofrecieron a Luis Suárez, pero el uruguayo dijo: ‘A mi no me ofrezcan a México, yo me quiero quedar en Europa’. Cavani si está dispuesto a venir a México, pero es muy caro”, explicó El Fantasma para la Octava Sports.

¿Cuánto cobra Edinson Cavani?

El atacante uruguayo está a muy pocos días de finalizar su contrato con el Manchester United. A pesar de que Cavani si tendría intenciones de jugar en el balompié azteca, su salario es totalmente inalcanzable para los clubes mexicanos. Según informaciones del portal Fichajes.com, el “Charrúa” percibía cerca de $16 millones de dólares anuales. View this post on Instagram A post shared by Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

También te puede interesar:

° Saúl Álvarez, el mayor “traidor” de la Liga MX: los equipos abandonados por Canelo en el fútbol mexicano

° Ni Suárez, ni Cavani: Cruz Azul piensa dar un bombazo en la Liga MX al traer desde Italia a otro uruguayo

° Luis Suárez confirma el interés del fútbol mexicano, pero el “Pistolero” los rechazaría al subestimar su nivel