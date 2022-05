Ni Suárez, ni Cavani: Cruz Azul piensa dar un bombazo en la Liga MX al traer desde Italia a otro uruguayo 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los futbolistas uruguayos están de moda en la Liga MX. Desde hace varias semanas ha sonado la posibilidad de que Luis Suárez y Edinson Cavani aterricen en el fútbol mexicano. Sin embargo, las posibilidades para poder realizar la transacción son mínimas. Pero en las últimas horas ha surgido el capricho de Cruz Azul por otro jugador “Charrua”. Desde “La Máquina” nació el interés por Nahitan Nández.

Esta posibilidad surgió a raíz del descenso del Cagliari. El conjunto italiano descendió a la Serie B y con ello muchos de sus jugadores tienen su carta de salida en busca de mejores objetivos en un nuevo club. En este sentido, según informaciones de Fútbol Total MX, Cruz Azul preguntó por el estatus de Nahitan Nández.

Quieren romper el mercado 🤯



La Máquina 🚂 ha preguntado sobre las condiciones del mediocampista uruguayo 🇺🇾 Nahitan Nández del Cagliari 🇮🇹 quien descendió en la Serie A.



Además de Cruz Azul, otros equipos de la Liga MX también están interesados. pic.twitter.com/vWzNBiHmrq— EnCancha MX (@EnCanchamx) May 25, 2022

El ex jugador de Boca Juniors fue uno de los futbolistas con más minutos en el equipo. El mediocampista sudamericano jugó 22 partidos en la temporada y logró mantener un rendimiento estable durante la campaña, a pesar de los malos resultados de su equipo. View this post on Instagram A post shared by Nahitan Nandez (@nahitannandez25)

Un fichaje inalcanzable para Cruz Azul

El mismo reporte señala lo poco probable del fichaje de Nández. La razón por la que el uruguayo no llegaría a la Liga MX, es la misma que alejó a Luis Suárez y Edinson Cavani: el salario. El uruguayo tiene contrato con el Cagliari hasta 2024, por esta razón el equipo que quiera comprarlo debería pagarle al club italiano cerca de $16 millones de dólares. Por otra parte, la inversión no acabaría allí, puesto que el sudamericano percibía en el Cagliari $1.7 millones de dólares, un presupuesto fuera del alcance del fútbol mexicano. View this post on Instagram A post shared by Nahitan Nandez (@nahitannandez25)

También te puede interesar:

· ¿Juan Reynoso se vengará de Cruz Azul? El peruano podría seguir dirigiendo en la Liga MX

· Vestuario podrido: se revelan presuntos conflictos en Cruz Azul por culpa de Juan Reynoso

· Chivas de Guadalajara amarra a su primer gran refuerzo de la Liga MX: el “Rebaño Sagrado” asegura un cambio clave en busca del campeonato