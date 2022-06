Gomita abandona ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y denuncia malos tratos de la producción

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita‘, sorprendió a sus fanáticos al confirmar su salida del reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, asegurando que presentó una crisis de ansiedad, no le pagaban y tenía que soportar los malos tratos de la producción.

A pesar de que la estrella circense y su compañero Miguel Martínez habían obtenido buenas calificaciones durante sus presentaciones, hace unos días ella reveló durante la emisión que no tenía completa su coreografía debido a problemas de salud relacionadas con la depresión y ansiedad que padece, por lo que había permanecido en cama durante días.

Ante la controversia generada, la también conductora reveló los verdaderos motivos por los que decidió abandonar la competencia a través un video publicado en su cuenta de YouTube, donde explicó que la presión que estaba viviendo en la competencia de baile y revivir lo que pasó en ‘Sabadazo’ cuando le prohibían la comida, no tenía vestuario y tenía que recibir malos tratos ya le estaban afectando en su vida personal.

“Ellos me dijeron que me iban a entender, la chava de producción me dijo: ‘No, no te preocupes si tú no puedes venir el viernes vemos qué inventamos, pero tú vienes a bailar el lunes o el martes'”, situación que al final no le fue respetada.

Gomita explicó que debido a su trabajo en el circo no podía asistir a los ensayos del programa los días viernes, pero la producción la presionaba para que fuera a pesar de que no podía.

“Entonces me empecé a presionar y entré en ansiedad porque tenía que cumplir en mi trabajo con mi familia y en el trabajo con la empresa“, puntualizó.

Explicó que tras faltar un viernes comenzaron a verla mal en la producción, y su ansiedad se agravó porque tenía que complacer sus dos trabajos. Además de que la obligaron a ir a un evento organizado por Televisa, a lo cual no se podía negar.

Pero eso no fue todo, ya que Gomita también aseguró que no recibía ninguna compensación económica debido a que le explicaron que obtendría proyección artística.

“La paga fue un p#%$, porque lo que ellos me dijeron fue: ‘Te vamos a dar proyección’ y no me van a dejar mentir, todos los comediantes, todos los que han ido invitados lo primero que te dicen es: ‘Esto es proyección’. Entonces me dieron una cantidad a la que yo dije: ‘Ok, está bien'”, asegurando que decidió no firmar ningún contrato que la obligara a cumplir, pues ya sabía lo que podía pasar.

“Si ya sabes y tienes el antecedente de esa empresa, mejor vete con precaución porque no van a cambiar. Desde que yo estaba en Sabadazo no me pagan ni un peso“, recordó.

Aunado a sus problemas de salud, Gomita reveló que tampoco le daban de desayunar a su asistente personal por órdenes de la producción, lo que no permitió, al grado de retirarse de la competencia pues no estaba de acuerdo en que la siguieran exponiendo de esta manera, situación por la que incluso se habría negado a participar en ‘La Casa de los Famosos’.

“Me invitaron a un concurso de baile pero no pensé que nos iban a exponer tanto. Me invitaron a La Casa de los Famosos y no fui. Nunca me he vendido por hacer miotes y menos por llorar en la cámara“, agregó.

Además de asegurar que la productora Andrea Rodríguez la quería obligar a bailar diciéndole que como estuviera la “iba a sacar de las greñas“, Gomita decidió que lo mejor era dejar la competencia de baile, ya que emocional y psicológicamente no puede pasar por tanto estrés.

