Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de junio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, sin embargo, es importante que no te olvides de ti pues por querer resolverle la vida a todo mundo te olvidas de ti. Rompimiento o divorcio en próximas fechas. Es momento de quitar toda esa roña que te rodea y no te deja avanzar, las traiciones nunca terminarán, pero de ti depende que te tumben o te mantengan de pie. Vienen cambios de conducta fuertes, dos amistades están hablando cosas muy fuertes de ti. Te devuelven dinero que te debían y el cual prestaste hace tiempo. Mucho cuidado con amor de lejos que podría solo ilusionarte. Te vas a enterar de un rompimiento de amistad. Un familiar sufrirá accidente o te enteras de que persona cercana lo tuvo. No caigas en provocaciones de tus enemigos solo buscan que salgas de tus casillas. Tu buena voluntad te va a dejar un gran sabor de boca al ayudar a una persona cercana a ti.

VIRGO

Si ya te dañaron pues ni pex la vida sigue y el daño ya está hecho, comienza a vivir la vida y disfrutar lo que te ofrece para poder cicatrizar heridas del pasado. Momento de emprender negocio para mejorar en los aspectos económicos en los cuales has estado atorado. Hay posibilidad de cambio laboral y también de que subas algo de peso, ponte las pilas y ten mucho cuidado con 1 personas de piel blanca no tienen buenas intenciones contigo. Vienen cambios muy fuertes en tu estado de ánimo los cuales perjudicarán mucho a quienes te rodean. Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente habladora que no tiene nada más que hacer que estar envidiando todo lo que tienes y posees. No cuentes los pollos antes de nacer, así que aprende a no disponer de un dinero que aun no te llega y que está en duda que llegue a tus manos.

LIBRA

Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano quizás es la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Si no tienes pior es nada no te preocupes, aquí el problema es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que no necesitas a nadie para ser feliz, pero si lo encuentras que no constituya lo más importante para ti sino solo un complemento. Momento de que visualices tu vida y tu futuro para que con la energía atraigas las cuestiones que requieres para consolidar esos sueños y metas que aún no se han concretado. ¿Es importante que pongas atención a tu vida, quieres trabajo mejor remunerado? Ponte las pilas y ve tras el que en casa no va a llegar, si ya tienes uno no lo sueltes hasta consolidar el que quieres. Mucho cuidado con chismes de vecindad en tu familia los cuales te van a afectar mucho más de lo que crees e imaginas.

ESCORPION WINS

La gente te va a valorar por tus sentimientos y no por lo que vistes o tienes. Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, estas tan acostumbrado o acostumbrada a estar solo o sola que cuando te llega algo sueles asustarte y alejarte por miedo a que te dañen. Ten mucho cuidado con lo manera en que dices las cosas, traerás en veneno a todo lo que da y quien te provoque podría llevarse una lección. Noticias de ex amor o familia lejana va a aparecer en estos días. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pex tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. Números de suerte el 8 y 9. Cuidado con ex amistad, anda rondando y podría fregarte la existencia si bajas la guardia. Momento de emprender negocio sobre todo si es de venta de alimentos pues te va a ir de lo mejor solo es cuestión que te organices.

ARIES

Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estas mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, este fin de semana es perfecto para la solución de problemas y arreglo de documentos. Es momento que veas por tu felicidad, a la ñonga las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte. No permitas que amores de una noche se metan en tu corazón pues solo te traerán problemas y dolores de cabeza. Cambios de última hora en cuestión de un viaje o un proyecto que has tenido en mente desde hace tiempo.

TAURO

La vida te pondrá una prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención porque personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que fregados estás haciendo para llegar a ese lugar. Vienen días en los cuales deberás de comprender el por qué ciertas situaciones no han cuajado. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla y los chescos, has descuidado mucho tu figura y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. Momento de cambios en tu economía y ser más organizado para que no se te vaya el dinero de las manos. Aprende a cuidar más tu salud para que el día de mañana no te vengan problemas más serios de los cuales será complicado salir.

GÉMINIS

Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida se vayan, disfruta cada momento que vives con tus seres queridos y muéstrale tus sentimientos para que en un futuro no te arrepientas de lo que nunca dijiste. Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie ante todas las perras inclemencias que te pone la vida, el verte fuerte debilita a tus enemigos ya que eso no les gusta, trata de ocultar más tus sentimientos, muéstraselos a quien de verdad valga la pena y te valore, ten presente que no todos tienen derecho de apreciar lo que hay dentro de ti. Te cuelgas mucho cuando algo no sale a la primera, pero el éxito va a radicar en las veces que lo intentes pues mejorarás poco a poco. Momento de darte cuenta que solo tienes esta vida para ser feliz, aprende aprovecharla y disfrutarla como Dios manda.

CÁNCER

Trata de no confiar tanto en quien acabas de conocer pues podría meterte en ciertos problemas y andar regando la información que le has confiado. Es momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos, darte cuenta de que no puedes ir por el mundo tropezando con la misma piedra. Cuidado como te expresas de quienes te rodean pues las paredes tendrán oídos y te meterás en ciertos problemas. Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias. Bájale a tu calentura deja de andar de más en las redes sociales, no hay necesidad. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. Vienen días en los que entenderás qué personas no deben permanecer en tu vida pues lejos de beneficiarte solo te envidian todo lo que tienen y hacen que tus metas y sueños no cuajen.

PISCIS

Te van a invitar a una fiesta, convivio o reunión donde va a haber personas que te van a caer bien mal, no te mortifiques solo ignora a esas personas que no vale la pena que te amargues el rato, recuerda que a la gente jamás la vas a tener contenta y si no te mantienen pues menos deben de importarte. Es momento de cuidar tu entorno y lo que se dice de ti, hay personas que buscarán dañar tu imagen de mil formas, no hagas caso a lo que dicen y déjalos que ladren y digan lo que quieran decir, eso habla de lo que están hechos. Si una relación está destinada a esconderse aléjate cuando antes pues eso significa que nomás te quieren pan un rato o dañarte lo que viene siendo la caricia, viene un fin de semana de pensar muchas cosas pa el futuro, mejor ya no te mortifiques y mejor vive tu presente que es lo único seguro que tienes en estos momentos. El carácter que te has manejado no te ha ayudado nada en tus sueños y metas, debes de llevarte las cosas con más tranquilidad o de lo contrario no conseguirás nada, sino eres positivo con lo que quieres y deseas no lo lograrás.

ACUARIO

El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes. Ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de personas que lejos de sumarte solo te van a restar. Días de cambios y de evolucionar como ser humano, el amor se manifestará de muchas formas y maneras, aprende aceptarlo. Salida con amistad y persona conocida se va a concretar. Las decepciones se dejarán venir, pero ni te preocupes que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás tantos los golpes que la vida te pondrá. Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta de que todo eso que no quisiste creer de una persona resulto más que cierto. Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el fregado dedo en el hocico. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo.

CAPRICORNIO

Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le trabajes será en la medida que lo logres. Es momento que te despiertes de tu mundo de fantasía, manda a la tostada a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos. Viene un amor super fuerte, si estas soltero o soltera es el momento perfecto que podría enseñarte a ver la vida de una manera muy distinta y más bondadosa para ti. Date la oportunidad de cuidar más de tu carácter pues andarás en un tono muy complicado estas fechas y lo que salga de tu boca podría dañar a quien no la debe ni la teme. Deja de deprimirte y vive tu vida al cien, has perdido tanto tiempo sin darte cuenta de que la vida va tan aprisa. Un amor de una noche se manifestará, será alguien con quien ya te has encamado.

SAGITARIO

Cuidado con un viaje, no podría resultar como esperas y podría haber perdidas de ganancias. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. En el área laboral hay movimientos los cuales te van a dejar muchos beneficios económicos. Date la oportunidad de volver amar y no cierres las puertas al amor, ya deja de quejarte de que no te ha ido bien o que las cosas nunca te funcionan, eres bien pesimista y eso te friegas mucho las buenas energías y vibras. No te tomes las cosas tan apecho de quien las diga, haz oídos sordos y no permitas que sus comentarios con mala leche te afecten más de la cuanta. Quizás cometiste muchos errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser. Te viene una relación sexual muy perra con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas.