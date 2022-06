‘La Casa de los Famosos’ cambia reglas de votación sin previo aviso y limita los votos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los aspectos más divertidos de “La Casa de los Famosos” es la interactividad del reality show de Telemundo. Está en las manos del público que sigue el programa quien se queda y quien sale expulsado de la competencia donde el gran ganador se lleva $200 mil dólares.

Mediante votos en la página oficial de “La Casa de los Famosos” en Telemundo.com, los televidentes votan por quien quiere que salga del show a partir de cada jueves de nominaciones hasta el lunes de expulsión. Durante la primera temporada e inicio de esta segunda temporada, el público había tenido 50 votos disponibles cada día desde el jueves de nominaciones hasta el lunes de eliminación.

Sin previo aviso, Telemundo hizo cambios y ha limitado los votos. La información está en la página de reglas que también expresa que las reglas se pueden cambiar a conveniencia de la producción. Los cambios limitan todo completamente ya que ahora solo se puede emitir 1 voto por día y solo durante determinados periodos de tiempo.

“Durante el período de votación del Programa, hay un límite de un (1) voto por día durante la Ventana de Votación dentro del Periodo de Votación“, se lee en las reglas.

Antes, el público podía votar desde que se revelaban las nominaciones hasta minutos antes de la eliminación el lunes. Pero ahora, Telemundo a impuestos ciertos horarios para votar y los votos solo se contarán durante ese periodo.

JUEVES: desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET

VIERNES: desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET

DOMINGO: desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET

LUNES: desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET

Al final dice que la “ventana de votación” está sujeta a “cambios a la discreción exclusiva del Productor” del programa.

Como bien pudieron ver en los periodos de votación, los sábados no se podrá votar y coincide que es el único día que Telemundo no transmite una gala en horario primetime.

