Mayeli Alonso explota contra Ivonne Montero tras comentarios que fue ‘vendida’ a Lupillo Rivera

Mayeli Alonso estuvo de conductora invitada en “La Mesa Caliente” durante la semana cubriendo la silla de Alix Aspe que se encuentra de vacaciones. La ex de Lupillo Rivera ha sido una gran adición ya que ha dado su opinión sobre lo que sucede dentro de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Aunque la empresaria fue la primera en salir, Mayeli sigue teniendo presencia dentro de la casa. Durante una conversión entre Ivonne Montero, Nacho Casano y Lewis Mendoza, salió a relucir la ex-habitante. El trío tuvo una conversación fuerte donde se dejó entrever que el papá de Mayeli había dicho que Lupillo la había “comprado”.

En el clip que pusieron en “La Mesa Caliente”, Nacho habló de como Mayeli contaba anécdotas con Lupillo y se enfocaba en lo material y no en los sentimientos. Ivonne estuvo de acuerdo y lanzó tremenda bomba.

“Bueno, el propio papá le dijo, ‘Te está comprando’. No lo quería al principio“, dijo Ivonne.

Lewis y Nacho empezaron a bromear de que Mayeli había sido vendida a Lupillo, algo que no agradó a Mayeli que tuvo mucho que decir sobre el tema.

“Qué desagradable de los tres — ya cayeron de mi gracia. De por si, Nacho ya lo traía… pero son acusaciones muy graves“, dijo Mayeli notablemente molesta. “Para empezar, mi papá ya murió entonces es algo muy fuerte escuchar eso. Que triste que también Ivonne esté ahí, pero la entiendo porque es una mujer que no tiene, para empezar, no tiene dignidad, no tiene escrúpulos — entonces para ella eso es muy normal, me imagino. Para mi no y se me hace una gran ofensa”.

Mayeli también dijo, “Que tan bajos escrúpulos tienen ellos para imaginarse para que un papá como el mío… que me pueda vender“.

Myrka Dellanos interfirió haciendo notar que el matrimonio de Mayeli con Lupillo fue duradero y la empresario le aventó otra pedrada a Ivonne diciendo, “Claro, no fue así como los romances de Ivonne, o sea, fue un romance bien“.

Finalmente, Mayeli dijo que jamás regresaría con Lupillo ya que “chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar“, dijo.

