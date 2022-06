“Canelo me dijo que era un peleador horrible, pero a él le ganó uno básico”: Demetrius Andrade atacó a Saúl Álvarez 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La derrota de Saúl Álvarez sigue dando de qué hablar. El desempeño mostrado por el mexicano en la pelea contra Dmitry Bivol dejó mucho que desear y así lo han manifestado grandes personalidades del boxeo. Uno de los últimos en declarar en contra del tapatío fue Demetrius Andrade, un viejo conocido del Canelo.

“(Canelo) me dijo que yo era un peleador horrible, pero a él le ganó un peleador con fundamentos muy básicos (…) Yo no hago nada de esa mierda, de tirar uppers desde muy lejos y conectarlos y él estaba simplemente parado. Bivol simplemente estaba parado tirando. Y yo no, yo me muevo, esquivo, tiro golpes”, explicó el boxeador estadounidense en una entrevista con Fight Hype.

Demetrius Andrade ya ha tenido algunos encuentros con Saúl Álvarez. El boxeador estadounidense tiene mucho tiempo buscando una pelea con Canelo. No está de más recordar que Andrade protagonizó un video en el que se acercó a una conferencia del tapatío (previo a la pelea contra Joe Billy Saunders) con la intención de retar personalmente al mexicano.

Por otra parte, al igual que Floyd Mayweather Jr. apostó en contra de Saúl Álvarez, Andrade también tenía al ruso como ganador. El púgil estadounidense reconoció que para él no fue ningún “batacazo” que Dmitry Bivol se llevara la victoria del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

#canelo vs bivol, damn those swings from the champ had canelo off guard… Long arms 😂💪💯 pic.twitter.com/Dv0Dl7WD4r— rai🌞 (@samba254) May 8, 2022

“No me sorprendió que perdiera. Ahora la gente llora y dice ‘es que no debe estar en 175’. Pero se les hizo bien cuando me esquivó a mí, para ir a pelear con un Kovalev acabado y lastimado. Paren con eso. Le ganó un peleador con fundamentos muy básicos”, reafirmó.

También te puede interesar:

· Canelo vs. Bivol: la revancha de Saúl Álvarez ya tiene una fecha definida y así lo reveló Eddie Hearn

· Saúl Álvarez, el mayor “traidor” de la Liga MX: los equipos abandonados por Canelo en el fútbol mexicano

· Dmitry Bivol humilló al Canelo, se ganó el respeto del público y le regalaron un “juguete” de casi $100,000 dólares