“Es triste que el Tuca se vaya del fútbol”: los lamentos del posible fin de la era de Ricardo Ferretti

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ricardo Ferretti se había convertido en una de las caras del fútbol mexicano. El carisma y temperamento del “Tuca” lo hacían un estratega muy querido dentro de la Liga MX. Sin embargo, el Apertura 2022 no tendrá al estratega brasileño pegando gritos desde el banquillo. Ningún club llegó a un acuerdo con el sudamericano y de esta forma se ausentará del comienzo del torneo. Ante esta ausencia, el periodista Gerardo Velázquez de León fue uno de los más afectados.

El “Tuca” ve cortada una marcha racha de 19 años estando entre los estrategas iniciales de la Liga MX. La última vez que el brasileño no estuvo desde el comienzo del torneo fue en el año 2003, luego de que Tigres de la UANL lo destituyera. Sin embargo, unas semanas después, Ferretti asumió la dirección técnica de los Diablos Rojos del Toluca.

Torneo 34 consecutivo en que Ricardo Ferretti es parte de los técnicos que inician.



Desde Clausura 2004 Tuca siempre inició, él ha dirigido en los 50 torneos cortos y solamente en Apertura 2003 entró de relevo.



¿Qué estaban haciendo los otros 17 estrategas en el Clausura 2004? pic.twitter.com/yzBm3Rn08v — Oscar I. Guevara (@OscarGuevara_TD) January 6, 2021

Ante la ausencia del veterano estratega, muchos han manifestado su desazón al no ver de nuevo un proceso del ex entrenador de los Bravos de Juárez. Gerardo Velázquez fue uno de los más afectados y así lo expresó en su columna en Universal Deporte.

“En verdad que es triste ver que un personaje como el Tuca se vaya del fútbol, o al menos eso parece por ahora. Así como si nunca hubiese sucedido nada con él, como si no hubiera ganado nada. Puede caer bien o mal, puede no ser el más pulcro en su andar o en su comportamiento, pero no dejaba de ser una figura del fútbol mexicano por muchas circunstancias”, sentenció.

¿Ricardo Ferretti tuvo opciones

En unas declaraciones, el “Tuca” reconoció que tenía ofertas de Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, el experimentado estratega no mencionó nada de México a pesar de que fue vinculado con Cruz Azul, Chivas de Guadalajara y hasta las Águilas del América. No está de más mencionar que Ricardo Ferretti si tuvo la posibilidad de permanecer en la Liga MX. Los reportes indicaban que, a pesar de los malos resultados, Bravos de Juárez le ofrecía la renovación. Los informantes también dijeron a @ESPNmx que la directiva ha descartado tanto a Ricardo Ferretti❌ como a Hugo Sánchez❌, toda vez que el 'Tuca' y el 'Penta' no cumplen algunos de los requisitos del perfil que busca Cruz Azul🔵🙅🏽‍♂️ pic.twitter.com/RD2ajjIp8U— KIKE 💙⚽ (@EnriqueAlfons9) May 25, 2022

También te puede interesar:

· Nadie quiere a Ricardo Ferretti: equipos de la Liga MX le dieron la espalda al “Tuca”

· ¿El regreso de Giovani dos Santos? El último rayo de esperanza sale en la Liga MX

· El conmovedor mensaje de Ulises Dávila, el futbolista mexicano que perdió a su esposa