Luis “El Matador” Hernández criticó la falta de carácter del Chicharito por no exigir al Tata su convocatoria a la selección

Luis Hernández, legendario ex futbolista de la Selección de México criticó el poco carácter de Javier “Chicharito” Hernández a la hora de exigirle a Gerardo Martino su convocatoria al “Tir”. Sin embargo el ex artillero azteca respeta la decisión del jugador del Galaxy al acatar la orden del ex entrenador del FC Barcelona.

La Selección de México no atraviesa su mejor momento y reclama la presencia de un delantero con gol, algo que quedó en evidencia en la reciente derrota ante Uruguay. Algunos expertos sugieren que el experimentado futbolista que hace vida en la MLS pudiera ser considerado para volver al seleccionado.

¿Le falta carácter al Chicharito para encarar al Tata?

A pesar de entender el respeto a la decisión de Martino y la Federación Mexicana de Fútbol, Luis Hernández pone en duda el carácter del Chicharito y afirmó que de ser otro ya se le había plantado como un verdadero líder al que se le debe respetar la palabra.

No obstante, Hernández aseguró en entrevista a un medio mexicano reseñada por el portal TV Azteca Deportes, que el delantero de Los Ángeles Galaxy debe ponerse firme y exigir que le digan los motivos por los cuáles no ha vuelto a ser considerado para ser parte del combinado nacional.

“Javier ha estado callado y se ha dedicado al futbol, respetuoso de la decisión de Martino, y no ha cuestionado por qué no está. Entonces si Javier no lo hace, pues no es un jugador de carácter, le hace falta, a mi entender”, reclamó el ex futbolista que no carecía ni carece precisamente de carácter.

Reunión del Tata con Chicharito

En la rueda de prensa previa al amistoso contra Nigeria, Martino reveló que si han habido acercamientos con delantero del Galaxy, pero a su vez dejó claro que dicho encuentro no garantizaba la convocatoria debido a que de ser así tendría compromiso con apróximadamente 70 jugadores. Estas declaraciones alejaron un poco más las esperanzas del Chicharito.

Sin embargo el “Tata” no cerró las puertas a nadie en la selección, además que aseguró que no sería injusto llamar a nadie que haya estado fuera del proceso a Qatar ya que a su juicio la prioridad debe ser el “Tri” y allí llegarán los que estén en mejores condiciones.

México se enfrentará a Ecuador en el último de sus tres primeros amistosos de cara al Mundial Qatar 2022 y seguirá contra Surinam y Jamaica en la Nations League. Queda esperar si luego de estos compromisos, Martino toma en cuenta al Chicharito.

