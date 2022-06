Mariah Carey es demandada por plagio por ‘All I Want For Christmas Is You’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Parece que el éxito navideño de Mariah Carey está en un problema legal, pues recibió una demanda por “All I Want For Christmas Is You” debido a una infracción de derechos de autor, según han informado alguno medios.

La canción originalmente se lanzó en 1994 y se ha convertido en el clásico navideño moderno por excelencia. Por ejemplo, en 2019 llegó por primera vez al número uno del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y ha repetido esa hazaña desde ese año en adelante.

Sin embargo, el compositor Andy Stone ha decidido hacer una demanda por veinte de millones de dólares por daños y perjuicios por una infracción de derechos de autor sobre la canción. Su argumento es que el escribió y sacó al mercado una canción con el mismo título antes que Carey.

La “All I Want For Christmas Is You” de Stone fue lanzado por Vince Vance & The Valiants en 1989, en su momento la canción entró en la lista Billboard Hot Country Singles & Tracks en 1994, donde estuvo hasta el año 2000. Sin embargo, único que comparte con el éxito de la cantante de “Emotions” es el título.

Lo que especifica Stone para realizar la demanda es que la cantante no pidió permiso para usar el titulo. Además, comenta que según documentos obtenidos por PA Media, tanto Carey como su colaborador Walter Afanasieff “deliberadamente e intencionalmente participaron en una campaña” para infringir los derechos de autor de Stone para la canción.

Carey y Afanasieff cometieron “actos de enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada del trabajo del demandante y la buena voluntad asociada con el mismo”, según Stone.

Hasta ahora Mariah Carey no se ha pronunciado al respecto ni ha hecho una contrademanda para responder a la acción legal de Stone.

