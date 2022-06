Premio de consolación: Cristiano Ronaldo, nombrado mejor jugador del año del Manchester United

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El portugués Cristiano Ronaldo ha sido elegido por los aficionados como mejor jugador del año del Manchester United, dentro de una temporada aciaga para su equipo, sexto en la Premier League.

En su primera temporada tras haber regresado al club inglés, Ronaldo vuelve a hacerse con el trofeo Matt Busby que distingue al futbolista más destacado de la campaña, como ya hizo en tres ocasiones en las temporadas 2003/04, 2006/07 y 2007/08 en su primer paso por los Red Devils.

De esta forma, el delantero se une al portero español David de Gea como los únicos que han sido nombrados como mejor jugador en cuatro temporadas diferentes.

Aficionados del United de todo el mundo pudieron votar a través de la página web del equipo por sus favoritos.

El propio De Gea quedó segundo en la consulta, aunque un día antes se impuso en la votación por ese reconocimiento que se hizo únicamente entre los jugadores de la plantilla mancuniana.

A sus 37 años, Ronaldo cerró la campaña con un total de 24 goles en todas las competiciones, de los cuales 18 llegaron en la Premier League, lo que le dejó el tercero en la tabla de máximos goleadores.

Sin embargo, su contribución no permitió al United acabar más alto en la tabla que la sexta posición, lo que le permitirá jugar la Liga Europa la temporada que viene, aunque hasta el último partido esa posición corrió peligro.

Ronaldo fue elegido jugador del partido hasta en diez ocasiones a lo largo del año, futbolista del mes del United otras cinco veces, y contribuyó con otros seis goles en Liga de Campeones.

Ronaldo deberá ser figura nuevamente en la próxima campaña para devolver al Manchester United a la UEFA Champions League y también tener un papel protagónica en la Europa League. El Manchester United está pensando en la llegada de varios jugadores como Frenkie de Jong tras la llegada del neerlandés Erik Ten Haag. Following @Cristiano's record-equalling fourth success, take a look back at all of our past Sir Matt Busby Player of the Year award winners ⏪🏅#MUFC— Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022

Jugadores como Mata, Ander Herrera, Jesee Lingard, entre Otros han anunciado su marcha de los Red Devils para el siguiente año. Por lo que el club inglés deberá formar una nueva plantilla para la campaña 2022-2023.

