Junta escolar se niega a tomar medidas contra el jefe de policía que no enfrentó al pistolero del tiroteo en Uvalde

La junta del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, en su primera reunión desde el tiroteo masivo mortal, no tomó ninguna medida en contra del jefe de policía, Pedro “Pete” Arredondo.

Como comandante, Arredondo tomó la decisión de esperar más de una hora a los refuerzos en vez de ordenar a los oficiales bajo su mando a que se enfrentaran al pistolero que dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos. Más tarde, el día de la masacre, el jefe dijo que fue una “decisión equivocada, punto”.

Los habitantes de Uvalde exigieron a Arredondo que renunciara o que fuese despedido, afirmando que una acción decisiva pudo haber salvado la vida de varios alumnos.

Si bien la agenda de reunión permitía a la junta despedir a Arredondo, la junta se negó a hacerlo, de acuerdo con The Texas Tribune.

En la primera reunión, el superintendente Dr. Hal Harrel dijo que su corazón estaba con las familias de las víctimas y denominó como “héroes” a los maestros que fueron asesinados ese 24 de mayo.

Asimismo, le expresó a los asistentes, incluidos a los padres de los escolares, que los niños nunca querrán regresar a la escuela.

La madre, una de los dos residentes que se apersonaron y se dirigieron a la junta, manifestó que su hijo de siete años tiene” un miedo mortal” de ir a la escuela.

Tras la breve reunión, otra madre dijo que estaba decepcionada porque la junta no despidió al jefe de policía y no discutió cómo el distrito mejoraría la seguridad en las escuelas.

En este sentido, Harrell dijo estar ansioso por que se terminen del completar las investigaciones, y que por el momento no tenía conocimiento de información adicional que proporcionar en el caso.

También se dio a conocer que Arrendondo no asistió a la reunión. De acuerdo con The Tribune él ha hecho lo posible por evitar la atención del público desde la masacre en la Escuela Primaria Robb.

As chief of the Uvalde Consolidated Independent School District Police Department, it was Pete Arredondo’s call to wait more than an hour for backup instead of ordering officers to charge the shooter.



Now, everyone in town is waiting to hear from him. https://t.co/p9bOmghnYR — Texas Tribune (@TexasTribune) June 5, 2022

La semana pasada se juramentó para el Consejo Municipal, cargo para el que fue elegido en el mes de mayo, en una ceremonia privada.

Arredondo, de 50 años de edad, ha sido duramente criticado, enfrentando peticiones de despido, por su lenta respuesta el día del tiroteo.

El tirador, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, estuvo cerca de 80 minutos dentro de la escuela, atrincherado en un salón de clases. Pasó más de una hora desde que los primeros agentes lo siguieron hasta el centro educativo y cuando fue abatido por los oficiales de la Patrulla Fronteriza.

El jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, expresó que Arrendondo creía que el tiroteo activo se había convertido en una situación de rehenes, por lo que tomó una “decisión equivocada” de no dar la orden a los funcionaros de ingresar al aula.

El Senador demócrata, Roland Gutiérrez, reveló también que a AP que un funcionario del Departamento de Seguridad Pública de Texas le dijo que el jefe de policía no tenía un radio el día del tiroteo y que por ello no supo que los niños estuvieron llamando al 911 desde dentro de la escuela.

Las autoridades no han informado cómo Arredondo se comunicaba con los otros oficiales mientras se desarrollaban los hechos. Uvalde school district police chief Pete Arredondo was reportedly not carrying a radio the day of the shooting, which is one of the reasons for their slow response time.



He is partially responsible for the body count that day.



Now he sits on their City Council.— Ryan Shead (@RyanShead) June 3, 2022

