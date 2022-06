El tiempo pasa factura: Terrible Morales reconoció que le faltó el aire y sintió mucho dolor en la pelea de exhibición contra ‘El Travieso’ Arce

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Durante la feria de Zacatecas, Erik ‘Terrible’ Morales tuvo una pelea de exhibición para rememorar sus viejas glorias, sin embargo, el ex boxeador reconoció que se vio asfixiado, cansado y adolorido durante el combate, dejando claro que el tiempo no perdona, ni siquiera a los ex deportistas de élite.

En lo que fue la velada de la Noche de Leyendas, Morales se enfrentó a Jorge “El Travieso” Arce y tras la pelea “El Terrible” reconoció que hubo tramos del combate en donde se sintió muy incómodo.

“Cuando estás viejo ya todo te falta. Era grande mi compromiso, pero más el ahogamiento que estaba sintiendo, porque estábamos en la altura” reconoció Morales quien dio explicaciones sobre porqué se quitó la careta.

Así mismo confesó que durante la pelea recibió un golpe en el hombro que le dolió bastante y que lo obligó a boxear con la mano pegada al pecho.

“En alguna parte del round me pegaron en la paleta y no puedo levantar el hombro, me duele bastante; entonces después del segundo me la pasé con la mano pegada al pecho sin poder usarla, la verdad fue muy incómodo”, confesó.

Finalmente reconoció que aunque no la pasó muy bien dentro del cuadrilátero, el objetivo es ser un ejemplo para los jóvenes para que se dediquen a hacer deporte.

“esperamos causar algo positivo en los jóvenes, motivarlos; lo más importante es influenciarlos para que hagan deporte, alguna actividad o el boxeo, pero que lo hagan de manera profesional”, puntualizó Morales.