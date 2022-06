Ayana, hija de Lupillo Rivera, abre su saco para posar en ropa interior nude

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ayana Rivera ha decidido retomar su faceta de modelo, y lo dejó ver en su más reciente publicación en Instagram. Usando un saco blanco, ella decidió presumir un conjunto de ropa interior nude que resaltó su escultural cuerpo. Su post lo complementó con un largo mensaje: “Creo que estaba muy vestida para la playa 😂😂 Oh, bien. 🤷‍♀️😂 No había hecho una sesión de fotos en dos años!!! Estaba tan nerviosa!!! Pero la pasé y me divertí mucho! P.s También estoy perdiendo algo de peso!!! 😂

La hija del cantante Lupillo Rivera se siente muy a gusto con su nuevo color de cabello, y también lució su cuerpo en un clip que la muestra en la cocina, usando ajustados jeans y mencionando que no está usando una faja, para lucir al natural.

Ayana se muestra muchas veces en momentos sexys y divertidos (como cuando lució su figura usando leggings deportivos), pero también es muy sincera en sus comentarios; uno de los más recientes (acerca de su regreso al modelaje) fue: “Puedo y haré cualquier cosa que se me plazca. No estoy aquí viviendo mi vida preocupándome de lo que mi familia pueda pensar de mí. Simplemente estoy tratando de ver a dónde me lleva esta carrera de modelaje…no me juzguen ni me depriman. ¡Déjenme también tener éxito!” View this post on Instagram A post shared by AYANA RIVERA (@ayanariveraofficial)

También te puede interesar:

-La hija de Lupillo Rivera posa de espaldas, luciendo su retaguardia y su sensual tatuaje

-En ajustados jeans, la hija de Lupillo Rivera luce al máximo sus caderas y su retaguardia al posar en la cocina