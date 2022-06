Edinson Cavani si quiere ir a la Liga MX: el atacante uruguayo ya tuvo un acercamiento con un club del fútbol mexicano 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano se prepara para anunciar un “bombazo” en este mercado de traspasos. Semanas atrás se ha revelado el interés de varios equipos de la Liga MX por Luis Suárez y Edinson Cavani. “El Pistolero” ya le dio la espalda al fútbol mexicano, pero aún habría un rayo de esperanza con el atacante del Manchester United.

Según reportes de Mediotiempo, el atacante “Charrúa” ya tuvo conversaciones con los Diablos Rojos del Toluca. Desde Sudamérica afirman estos acercamientos y consideran que el fichaje de Cavani es realmente una posibilidad. El experimentado delantero finaliza su contrato con los “Red Devils” en los próximos días y se convertirá en agente libre.

El dinero no es problema para la Liga MX

En primera instancia, parecía totalmente inviable el fichaje del uruguayo por sus altas pretensiones en su contrato. Sin embargo, los reportes indican que la directiva del Toluca estaría totalmente dispuesta a pagar el dinero que exija el “Charrúa”. Edinson Cavani cobra poco más de $10 millones de dólares anuales, esta es la cifra que debería desembolsar el club para convencerlo. View this post on Instagram A post shared by Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

Una nueva estrella en México

Edinson Cavani es uno de los futbolistas uruguayos que ha tenido un mayor rendimiento en las últimas décadas. El “Charrúa” ha jugado en equipos como el Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain y el Manchester United. El atacante sudamericano se puede dar el lujo de presumir que ha marcado 360 goles en el Viejo Continente y más de 50 con la selección de Uruguay. View this post on Instagram A post shared by Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

