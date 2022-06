Cómo sobrevivir a las alergias estacionales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unas semanas, di un rápido paseo de una hora por mi vecindario. Era una mañana encantadora. El clima era estupendo y los árboles florecían. Incluso había una brisa que esparcía pétalos de flores por donde pasaba.

Sin embargo, yo era un desastre. Aunque he tenido alergias en el pasado, este año han vuelto con fuerza. Me sorprende que mi nariz siga intacta después del maratón de estornudos que he sufrido, y desde ese día intento encontrar al culpable. Es como una investigación para encontrar la causa, pero en lugar de buscar quién me ha destrozado las fosas nasales, se trata más bien de resolver la pregunta: “¿Cómo te hiciste esto, solito?

Me he dado cuenta de mis errores, y aquí hay algunos consejos que he aprendido de mis compañeros de trabajo, la editora de salud y alimentación de CR, Lauren Friedman, y el doctor James Dickerson, director científico de CR, así como de expertos en alergias, sobre cómo lidiar con las alergias estacionales.

Protege tu entorno del polen.

Pasa la aspiradora y limpia el polvo con regularidad para recoger alérgenos como las partículas de polen, los ácaros del polvo y la caspa de las mascotas. Si tus mascotas pasan algún tiempo al aire libre, mantenlas alejadas de tu cama, y si es posible, fuera de la habitación por completo, porque su pelaje podría transportar el polen.

Intenta quitarte los zapatos que hayas usado en el exterior una vez que hayas regresado al interior para evitar la entrada de polen, dice Dickerson. También debes cambiarte la ropa que llevabas afuera.

Báñate a la hora de acostarte para poder eliminar el polen que se ha acumulado en tu cabello y piel. De este modo, no estarás durmiendo literalmente con el enemigo, sus alérgenos, toda la noche. Lavar y cambiar las fundas de las almohadas más a menudo también puede ayudar a mantener el polen fuera de la cama, dice Friedman, que ha informado sobre las alergias y ha seguido de cerca los estudios sobre las alergias estacionales en la última década.

Mantén las ventanas cerradas para reducir la exposición al polen, dice el doctor Thanai Pongdee, alergólogo e inmunólogo de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Es sencillo pero eficaz, y a mí me ayudó de inmediato con mis alergias.

Usar un purificador de aire también puede ser útil, dice Friedman. Estos son algunos de los mejores purificadores de aire de 2022, según las pruebas de CR, que miden lo bien que un modelo elimina las partículas del aire y su nivel de ruido: El Alen BreatheSmart 75i Pure, $750 en Amazon y Best Buy, obtuvo la puntuación más alta en nuestras calificaciones, pero también recomendamos el Blueair Classic 605, $489 en Amazon, y el Blueair Blue Pure 211+, de precio razonable, $300 en Amazon y Sylvane), entre otros, (los miembros de CR tienen acceso gratuito a las calificaciones).

Reduce tu exposición a los alérgenos cuando salgas al aire libre.

Puedes monitorear los niveles de polen de tu zona y, en general, intenta permanecer en el interior entre las 5 y las 10 de la mañana porque es cuando los niveles de polen tienden a alcanzar su punto máximo. Los días secos y con viento también pueden desencadenar más tus alergias.

Si tienes que estar al aire libre durante los días de mucho polen, llevar gafas de sol y una mascarilla te ayudará a reducir la cantidad de polen que entra en tus ojos, nariz, boca y vías respiratorias, dice Melanie Carver, jefa de misión de la Fundación Estadounidense del Asma y la Alergia (AAFA).

Las investigaciones sugieren que el uso de una mascarilla puede reducir la gravedad de los síntomas de las alergias. Las mascarillas N95 y de grado médico son las más eficaces, pero incluso las mascarillas de tela son probablemente mejores que nada porque al menos servirán de barrera contra los alérgenos transportados por el aire, dice la doctora Tania Elliott, portavoz del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología.

Toma tu medicina para la alergia a la hora apropiada.

Es mucho más fácil prevenir una reacción alérgica que tratarla una vez que ha comenzado, dice Elliott. Una cosa que puedes hacer es tomar los tratamientos para la alergia un par de semanas antes de que comience la temporada de polen, y durante la temporada de polen, asegúrate de tomar tu medicamento para la alergia con regularidad, dice Carver.

Si los síntomas de la alergia son leves, puedes probar un antihistamínico oral de venta libre, como la cetirizina (Zyrtec y genérico), la fexofenadina (Allegra y genérico) o la loratadina (Claritin y genérico).

Y si tus síntomas persisten incluso cuando estás en el interior, un aerosol nasal de esteroides de venta con receta médica o una opción de venta libre como Flonase o Nasacort pueden ayudar, aunque suelen tardar unas semanas en alcanzar su máxima eficacia.

Tu dolor es mi dolor

Hemos preguntado a nuestros seguidores de las redes sociales si alguna vez han tenido que lidiar con las alergias estacionales porque, francamente, la fiebre del heno es una pesadilla, y la miseria ama la compañía. Resulta que muchos (el 76.5 % en nuestra encuesta en Twitter) están en el mismo barco que yo.

También les preguntamos cómo sobrellevan sus alergias. “Miserable”, compartió un usuario de Instagram. “Solamente sufro,” dijo otro. Los veo, con sus ojos enrojecidos, garganta irritada y narices goteando, anhelando respirar sin restricciones. Siento su frustración.

Pero dejando de lado todos los comentarios ingeniosos, cuando se trata de evitar la exposición al polen, muchas personas mencionaron que utilizan enjuagues nasales con regularidad. Enjuagar la nariz con un enjuague nasal salino puede ayudar a aliviar los síntomas de la alergia porque elimina el polen de los conductos nasales, dice Carver de la AAFA.

Y aunque varios usuarios citaron como útiles los antihistamínicos orales y los aerosoles de esteroides nasales, un par de personas dijeron que se habían beneficiado de las vacunas contra la alergia, también conocidas como inmunoterapia.

Para las personas que realmente no están experimentando alivio de antihistamínicos o aerosoles nasales, la inmunoterapia, un tratamiento que te expone a tus alérgenos durante un tiempo para aumentar tu tolerancia, es una opción para considerar. La inmunoterapia tradicional se administra a través de vacunas regulares, pero la inmunoterapia sublingual, que proporciona la exposición a través de tabletas, también podría estar disponible para algunas personas alérgicas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.