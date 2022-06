Dos nuevas variantes de COVID ganan terreno en Estados Unidos en un nuevo repunte de la pandemia

Dos variantes relativamente nuevas de la cepa ómicron del coronavirus, la BA.4 y la BA.5, han venido ganando terreno en las últimas semanas en Estados Unidos, país que parece hacer vuelto a la total normalidad pero que registra un repunte de la pandemia, según se informó el miércoles.

Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la BA.4 y la BA.5 -responsables del aumento de infecciones en Sudáfrica durante los meses de abril y mayo-, ya suponen un 13% de los casos detectados en el país.

