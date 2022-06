El líder de La Luz del Mundo “es extremadamente peligroso”: la indignación de las víctimas de la iglesia ante la declaración de culpabilidad de Naasón Joaquín García

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Catastrófico”, “muy muy peligroso”, una puerta a décadas de tráfico y abuso de menores.

Así describe Sochil Martin el hecho de que Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, se declarara el viernes culpable de tres cargos de abuso de menores en Los Ángeles.

“Es extremadamente peligroso y es necesario que la sociedad sepa lo que representa”, dijo este martes la californiana de 35 años que destapó el escándalo en EE.UU. después de haber servido a la congregación como su “reclutadora”.

Además, “no es solo Naasón Joaquín, esta es una organización criminal que se ha estado construyendo en los últimos 96 años“, añadió.

Al haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía de California para declararse culpable, el autoproclamado “apóstol de Jesucristo” evitó ir a juicio y enfrentar 19 cargos que se le imputaban por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas.

Admitió, en concreto, la culpabilidad de actos lascivos cometidos con una niña de 15 años, de forzar a esa niña a tener sexo con él y de hacer lo mismo con otra menor de 18 años.

Fue un giro inesperado a apenas tres días de la selección del jurado y tras mantener su inocencia durante tres años, desde que el 3 de junio de 2019 fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Leire Ventas El abogado Mike Rick sostiene un cartel con la cara de Naasón Joaquín García junto a Sochil Martin y Sharim Guzmán.

Y con este viraje se libró también de escuchar a las cinco mujeres que iban a testificar en su contra -mujeres cuya identidad no se ha hecho pública y sobre cuyo testimonio se construyó en parte la causa criminal- y de presenciar la exposición de las evidencias contrarias a su persona y a su iglesia.

La noticia del acuerdo la dio el mismo fiscal general de California, Rob Bonta, a través de un comunicado: “Como líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García abusó de su poder para aprovecharse de niñas. Confiaba en quienes lo rodeaban para que le prepararan a fieles para abusar de ellas. La explotación sexual nunca será aceptable en el estado“.

Pero no todos lo celebraron. Muchas de las que se dicen sus víctimas o “sobrevivientes” están decepcionadas y alertan de las consecuencias de que García pueda terminar condenado a 16 años de cárcel, tal como aboga con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Se espera que el juez dicte sentencia este miércoles.

“Si esto sigue adelante, en 10 o 16 años esto se va a multiplicar, el tráfico humano que Naasón y su organización han estado construyendo se va a multiplicar“, advirtió Martin.

Añadió que teme por su vida, la de su familia, la de aquellos que han declarado ante las autoridades y aquellos que alzan la voz en las redes sociales, gente “que ha perdido su paz mental, su salud física, todo lo que tenían, por hablar en contra de esta persona y esta institución”.

“Estamos aterrados de lo que pueda pasar después” de que se conozca la sentencia.

Solicitud de cadena perpetua

Ante ello, Heather Brown, abogada del bufete Greenbergross, informó que estaban haciendo las diligencias necesarias para solicitar al juez que considere imponer a Joaquín García la cadena perpetua.

Haciendo referencia a su década de experiencia en la Unidad de Abuso Sexual de la Fiscalía y tras revisar el acuerdo alcanzado por los abogados defensores y los fiscales, Brown aseguró que en este caso “existe la oportunidad legal” de solicitar la pena máxima.

“Incluso considerando solo los dos cargos de sexo forzado de los que Naasón se declaró culpable, hay una sección del Código Penal que permite condenarlo a cadenas perpetuas consecutivas“, explicó.

Getty Images La audiencia de sentencia contra Naasón Joaquín García es este miércoles.

De ser sentenciado a los 16 años de prisión por los que aboga, Brown adelantó que terminaría cumpliendo el 85% de la condena, 13 años y cuatro meses. “Y como lleva ya tres en prisión (preventiva), quedará libre en 10 años. Libre para cazar más niños”.

La abogada también informó que estaban preparando una solicitud de emergencia para que el tribunal permita a Martin testificar, a pesar de que su caso no está incluido en la causa criminal. “Le estamos pidiendo que le de a Sochil la oportunidad de ser escuchada”.

“Crearon un monstruo”

El equipo legal de Martin ya adelantó que la historia de Joaquín García y La Luz del Mundo con la Justicia estadounidense no acabará con la sentencia.

Y es que Martin entabló en febrero de 2020 una demanda civil en un tribunal de Los Ángeles en la que acusaba a la Luz del Mundo, su líder y a al menos 12 personas más relacionadas con la institución de trabajo forzado, tráfico de personas, agresión sexual y otros delitos.

La presentó bajo la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, conocida como RICO por sus siglas en inglés, lo que posibilitaría procesar a La Luz del Mundo como crimen organizado.

“La demanda ha estado paralizada durante dos años, pero ahora, con la sentencia, podemos seguir adelante con ella”, dijo este martes Deborah Mallgrave, abogada del bufete Greenberg Gross. “Y lo haremos, con agresividad. Es el momento, este solo es el principio”.

Adelantó que se enfocarán en conseguir evidencias sobre las actividades que se han llevado a cabo en es seno de la iglesia, para exponer ante el público “quién sabía qué había estado ocurriendo durante décadas”.

En relación a esto, Martin aprovechó para lanzar un mensaje a “cada uno de los facilitadores de Naasón”. “Y no hablo solo de los obispos, sino también de sus esposas, políticos, cada persona que estuvo involucrada en esta institución criminal organizada”, aclaró.

“Cada uno de ustedes es responsable de lo todo lo que les ocurrió a estos niños. Ustedes les entregaron estos niños inocentes a este hombre, le dieron dinero, le dieron poder, crearon un monstruo. Y son todos responsables de ello“.

“Le abrió la puerta a la pedofilia”

Las de Martin no fueron las únicas palabras contundentes de la rueda de prensa. Quizá lo fueron aún más las de su esposo, Sharim Guzmán.

Tras describirse como enojado, frustrado, con miedo, aseguró que el sistema judicial ha fallado a las víctimas y arremetió contra el fiscal general de California por el acuerdo alcanzado con los abogados del acusado.

“California y Estados Unidos dicen que no negocian con terroristas, pues Rob Bonta negoció con un terrorista sexual”, dijo. “Le abrió la puerta a la pedofilia en California”.

“Estoy completamente indignado”, añadió, algo que ya le había comentado a BBC Mundo el día anterior.

“¿Qué estará pensando Alondra (Ocampo)? ‘¿Y yo para qué hablé?’. ¿Estará ella más tiempo en la cárcel que Naasón?”, se preguntaba el lunes, haciendo referencia a una de las tres coacusadas en el caso contra Joaquín García.

Ocampo, una estadounidense de 39 años, se declaró culpable de cuatro cargos en octubre de 2020 —tres cargos de contacto con un menor por un delito sexual y uno de penetración sexual forzada— y espera su sentencia en la Cárcel para Mujeres de Lynwood, en Los Ángeles, sin derecho a fianza.

“A Susana Medina Oaxaca le dieron un año de arresto domiciliario”, se lamentó Guzmán.

Medina Oaxaca, también coacusada y quien fuera arrestada junto a Joaquín García tras llegar al aeropuerto angelino en un jet privado, fue condenada el viernes a un año de libertad condicional no vigilada por un cargo de agresión por medios que probablemente causarían lesiones corporales graves.

Getty Images Susana Medina Oaxaca.

La mujer, originaria de San Diego y de 27 años, estaba acusada de copulación oral forzada de una menor.

La tercera acusada es Azalea Rangel, quien se encuentra en busca y captura. Sobre ella pesan dos cargos de violación y penetración oral forzada en agravio de una mujer adulta de la congregación.

“A Azalea Rangel, que está prófuga, ¿terminarán dándole las llaves de la ciudad? Ese es el grado de decepción tenemos con la Fiscalía de California. No se hacen acuerdos con criminales así”, prosiguió Guzmán.

“Desafortunadamente, es mi tío”

Julie Joaquín y Francisco Espinosa, también exmiembros de La Luz del Mundo, se unieron a los comentarios de indignación de Martin y Guzmán.

“Diez o quince años (de cárcel) no son suficientes. Este es un culto muy peligroso”, expresó Joaquín. “No quería seguir callada para no arriesgar mi seguridad. Ya he perdido a gran parte de mi familia, porque ahora para ellos somos traidores. Desafortunadamente, él es mi tío“.

Espinosa, quien perteneció a la iglesia desde que tenía 12 años y fue, según contó, víctima directa de Joaquín García, denunció que “una organización que tiene carátula de iglesia es muy peligrosa para las comunidades en la que está asentada”. “No es justo que se tapen con la banda de la religión y usen la Biblia como escudo para cometer estos crímenes.

Decepción es también la palabra que usó la abogada Jonati Yedidsion, quien representa a las cinco mujeres -denominadas Jane Does– que iban a testificar contra Joaquín García en el juicio.

“Querían una oportunidad para que el mundo realmente entendiera por lo que habían pasado”, le dijo Yedidsion a Law&Crime, un sitio web especializado en información legal. “Como uno podría imaginar, están molestas, pero también contentas de que al menos hubo una declaración de culpabilidad”.

“En términos de la evaluación de la validez de este caso, es digno mencionar que las decisiones legales no se tomaron todas necesariamente sobre el fondo, fueron más cuestiones de procedimiento”, añadió Yedidsion. “Planeamos presentar un caso civil en el que existirá la oportunidad de presentar todas las pruebas”.

Mientras, La Luz del Mundo mantiene que su líder es inocente y que decidió declararse culpable para evitar un mayor perjuicio a su familia y a la iglesia, ya que iba a enfrentar un juicio injusto.

AFP Los hechos de los que Naasón Joaquín García se declaró culpable ocurrieron en Los Ángeles.

Tras señalar que durante todo el proceso “no se han respetado sus derechos constitucionales” y repetir algunos de los argumentos de la defensa, uno de los portavoces de la iglesia les explicó así a los feligreses lo ocurrido este viernes:

“Bajo esas condiciones y en previsión de que (el juicio) se iba a convertir en un espectáculo sesgado que sometería a la iglesia y a su familia a semanas de acoso y acusaciones denigrantes, el apóstol, con renuencia, llegó a una conclusión y tomó una decisión, confiando que la iglesia lo comprendería y consciente de que la doctrina y la palabra de Dios no ha faltado a su pueblo”.

“También porque sabe lo que ha sembrado en los corazones de la iglesia y porque es plenamente consciente de que, de haberlo permitido, su juicio hubiera sido, además de injusto, un proceso que procuraría una prolongación de su prisión hasta de por vida”.

Joaquín García no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho su hijo Adoraim Joaquín Zamora.

“Respaldo a mi padre y ‘Apóstol de Jesucristo’ Naasón Joaquín García, porque yo he visto y soy testigo de su vida y su trabajo, como muchos de ustedes también lo son. Nadie me podrá decir algo en contra de él porque yo lo viví de primera mano y sé qué tipo de vida ha llevado. ¡Seguiré a su lado mientras Dios me preste la vida!”, dijo en una carta enviada a fieles de San Diego.

La Luz del Mundo asegura tener unos 5 millones de seguidores en 58 países del mundo, de los cuales 1,5 millones están en México. Así decía su página web antes de reformarse; ahora dice que son “innumerables”. Los datos oficiales que existen en el país son del censo de 2020, donde menos de 200.000 se registraron como sus seguidores.

Joaquín García encabeza la congregación desde 2014. Se hizo con el cargo cuando murió su padre, Samuel Joaquín Flores, quien la lideró durante 50 años. Este lo había heredado a su vez de su progenitor, Eusebio Joaquín González, quien fundó la iglesia en Guadalajara, México, el 6 de abril de 1926.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.