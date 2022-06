7 cosas que debes saber sobre las pelucas para pacientes con cáncer

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La quimioterapia no es fácil. Sí, es un procedimiento que salva vidas, pero no deja de ser complicado. Como los fármacos matan las células cancerosas, también matan y dañan otras células del cuerpo. La quimioterapia puede quitarte la fuerza vital, te quita la energía y puede hacer que te sientas lejos de la plenitud.

Mi hermana está recibiendo quimioterapia para el cáncer de mama. En los últimos 3 meses, se ha vuelto infértil, pasó por la menopausia, está perdiendo peso día tras día, está perdiendo todo su cabello, y pronto se quitará los senos quirúrgicamente. El cáncer y sus tratamientos, dice, la despojaron de su femineidad. Y aunque la pérdida de su cabello es realmente la menor de sus preocupaciones, es el único efecto secundario que no puede ocultar, ni siquiera llevando su gorro gris favorito.

“La gente me voltea a ver”, decía cuando salíamos en público. Intentaría tranquilizarla diciéndole que no es así y que todo está en su cabeza, exactamente lo que nunca deberías decir a alguien que está pasando por algo con lo que no tienes ninguna experiencia personal.

“No importa si lo imaginaba o no”, dice Sunee Kim Watts, propietaria de Kim’s Wig Botik en Denver. “Lo que importa es cómo se sentía. Se sentía incómoda y cohibida. No se sentía ella misma”.

Las pelucas pueden ayudar a dar a los pacientes de quimio cierta apariencia de normalidad, y hacerlos sentir y verse como ellos mismos, incluso durante unas pocas horas al día. “La mayoría solo quiere tener un aspecto normal y que su vida sea menos intrusiva”, dice Hana, propietaria de Hana Designs en Littleton (Colorado), quien recibió quimioterapia para el cáncer de mama hace 30 años. “Ya es bastante malo pasar por las citas con el médico y luego por los procedimientos y que siempre te pican. Solo necesitamos un poco de calma para que cuando salgamos al mundo real, el mundo real nos responda con normalidad”.

Sin embargo, las pelucas baratas que se encuentran en Internet por $22 hacen todo lo contrario, como se dio cuenta mi hermana después de una compra impulsiva en Amazon la dejó con comezón y con un aspecto extraño de muñeca American Girl.

Por suerte, en las tiendas de pelucas de la ciudad había una enorme selección de pelucas cómodas y de aspecto natural, que iban desde un par de cientos de dólares hasta varios miles. También recibió el consejo experto de estilistas profesionales y propietarios de tiendas que han estado ayudando a los pacientes de quimioterapia durante décadas.

Mi hermana se fue con una peluca que le devolvió su hermosa sonrisa, y también nos fuimos con consejos para cualquiera que esté a punto de pasar por el mismo camino, incluyendo cómo prepararse para la pérdida del pelo, las diferencias entre los distintos tipos de pelucas, qué hacer si no puedes permitirte una, y cómo presentar una reclamación a tu seguro para que te cubra una.

1. Prepárate para la caída del pelo

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el cabello comienza a caerse entre 1 a 3 semanas después de comenzar la quimioterapia, y puede llegar a ser notable 1 a 2 meses más tarde. Algunos cueros cabelludos se vuelven delicados y extremadamente sensibles al tacto.

Algunas personas se cortan el cabello antes de la quimioterapia para que la caída sea menos estresante. Pero si ya has empezado la quimioterapia, puede que no merezca la pena. Mi hermana pagó por un corte pixie de Anne Hathaway para intentar una transición. Pero en medio día, ya parecía menos Hathaway de alfombra roja y más Hathaway de “Los Miserables”, y acabamos rasurándola.

Cuando estés listo para cortarte el pelo, utiliza maquinillas eléctricas, no maquinillas de afeitar, y nunca cortes hasta el cuero cabelludo, dice Hana. Deja una pulgada de longitud, especialmente si tienes el pelo áspero o grueso como los asiáticos. “Si lo dejas pegado al cuero cabelludo, el cabello rígido empujará hacia dentro y hará que tu sensible cuero cabelludo se vuelva aún más sensible cuando duermas sobre él o lo toques”, dice Hana. “Dejar un poco de longitud permitirá que puedas usar un gorro suave”. Es posible que durante el período de caída del cabello encuentres pelos por toda la almohada y la ropa que te causen picazón. Una gorra de malla puede ayudar a atrapar los pelos.

Si tu objetivo es hacer coincidir tu peluca con tu color de pelo real, guarda un mechón para mostrárselo a tu estilista de pelucas. Visita a un estilista antes de perder todo el cabello, si puedes. O, al menos, toma fotos de tu corte de cabello como referencia. “Si lo importante es poder hacer que sigas luciendo igual, me gustaría conocerte cuando aún tienes cabello para entender mejor dónde está tu línea de nacimiento y la densidad de tu cabello”, dice Watts.

Para que tengas una transición sin contratiempos, elige la peluca antes de empezar la quimioterapia y espera a que el cabello empiece a escasear para empezar a usarla.

Es posible que quieras llevarla incluso cuando tu cabello empiece a crecer de nuevo. Según este estudio de 2019, a la mayoría de las personas les empieza a crecer de nuevo el cabello alrededor de 3 meses después de completar su tratamiento contra el cáncer, y dejan de usar pelucas un año después de la quimioterapia. Sin embargo, algunas personas continúan usando pelucas hasta que su cabello crece más, o porque, al principio, el cabello que les crece es diferente al de antes de la quimioterapia. Hana dice que su cabello volvió a crecer luciendo como una almohadilla de lana de acero S.O.S. azul.

Durante la quimioterapia, es importante cuidar el cuero cabelludo, que se secará porque la piel deja de producir aceites corporales. “Apoya la salud de tus folículos capilares para que el día que dejes todo el tratamiento, tu cabello pueda empezar a crecer prolíficamente sin ningún impedimento”, dice Hana. La piel seca, explica, es un problema porque esas capas de células cutáneas muertas bloquean las aberturas y dificultan la aparición de nuevos cabellos en la superficie. Exfolia tu cuero cabelludo con frecuencia usando un cepillo suave o guantes exfoliantes en la ducha. Un limpiador con ácido salicílico o un tratamiento sin enjuague, como el Aveda’s Scalp Remedy, también ayuda a eliminar la piel seca, dice Hana. Y por último, mantenlo hidratado con un acondicionador suave. Algunas personas utilizan el aceite de ricino para promover el crecimiento saludable del cabello.

2. Dónde puedes comprar una peluca

Si puedes, cómprala en tu localidad. Pide recomendaciones a tu equipo de oncología o a tu grupo de apoyo para el cáncer. Probarte las pelucas en persona con la ayuda de un estilista profesional te ofrecerá la mejor experiencia. Te irás con una peluca que se adapte a tu estilo, tono de color y presupuesto. El estilista podría incluso personalizar la peluca recortando las zonas abultadas y añadiendo una línea de cabello más natural, como el pelo de bebé y las patillas.

Si tienes que comprarla por Internet, asegúrate de que la tienda tenga una buena política de devolución e instrucciones para medir tu propia cabeza con una cinta métrica de costura.

La consulta en persona en el salón de belleza, que debe ser gratuita, debe ser una conversación sobre tu estilo, tus actividades y cómo estás lidiando con el tratamiento de quimioterapia y el cáncer. La tienda también debería poder ayudarte a presentar una reclamación si tu seguro médico cubre o financia las pelucas. Encontrarás más información al respecto en la sección siguiente.

Si tu seguro no cubre las pelucas, hay otras opciones para conseguir una peluca gratis, o a un precio reducido, si no tienes recursos económicos. Es posible que haya un banco de pelucas en tu zona o instituciones benéficas que ofrezcan pelucas donadas. Hana creó una organización sin ánimo de lucro llamada Hana’s Hope para ayudar a las personas que no pueden comprar una peluca. Pregunta si hay alguna organización sin ánimo de lucro cerca de ti que pueda ayudarte.

Las personas que no pueden permitirse comprar una peluca también pueden llamar a la línea de ayuda contra el cáncer de la Sociedad Estadounidense del Cáncer (800-227-2345); te dirigirán a un banco de pelucas de tu zona o te darán un certificado de regalo para que puedas encargar una peluca a través de TLC (Tender Loving Care), su organización sin ánimo de lucro que vende pelucas económicas.

3. Cómo presentar una reclamación al seguro

Asegúrate de revisar y comprender los procedimientos y las políticas descritas por tu plan de seguro privado. También puedes llamar a tu compañía de seguros para comprobar la cobertura. Hazlo antes de comprar una peluca. Las partes A y B de Medicare no cubren las pelucas para las personas que reciben quimioterapia, pero algunos planes de Medicare Advantage (parte C) pueden ofrecer una cobertura limitada.

Si tienes previsto presentar una reclamación al seguro, pide a tu médico una receta de “prótesis capilar craneal” que incluya un código de diagnóstico y un código de identificación de proveedor nacional (NPI, National Provider Identifier). La tienda de pelucas necesitará estos códigos para generar una factura que presentará a su compañía de seguros. Además, pide a tu médico que firme el formulario de reclamación del seguro.

Asegúrate de que la factura indique “prótesis capilar craneal” y no “peluca”, dice Watts. Solicita una nueva factura a la tienda si es necesario. La factura debe incluir también el número de identificación fiscal de la tienda. La tienda también debería tener los códigos adecuados del Sistema de Codificación de Procedimientos Sanitarios Comunes (HCPCS, por sus siglas en inglés), que son códigos estandarizados de las aseguradoras para los procedimientos, suministros, productos y servicios médicos.

Si te deniegan la reclamación, puedes apelar escribiendo a la junta de revisión médica, haciendo hincapié en que la prótesis es necesaria y no un artículo cosmético. Incluye fotos tuyas sin cabello, y detalla los efectos emocionales que la pérdida de cabello ha tenido en tu vida. Tu empleador también puede ayudar escribiendo una carta.

Si tu seguro no paga la peluca, guarda el recibo para una posible deducción de impuestos. También puedes usar una cuenta de gastos flexible (FSA, flexible spending account) o una cuenta de ahorros para la salud (HSA, health savings account) para la compra de una peluca.

4. Pelucas de pelo sintético frente a las de pelo humano

Las pelucas están hechas de fibra sintética, pelo humano o una combinación de ambos.

Las pelucas de fantasía pueden costar entre 200 y varios miles de dólares. Y aunque un precio más alto suele significar mejor calidad, una buena peluca sintética puede costar alrededor de $300. Las pelucas de cabello humano son más caras, ya que cuestan entre $800 y $6,000.

Las pelucas sintéticas suelen estar hechas de fibras modacrílicas que se producen en Japón. Mantienen su estilo incluso en los días húmedos, y no necesitan lavarse tan a menudo como las pelucas de pelo humano, algo que hay que tener en cuenta porque pasar por la quimioterapia no te permite tener mucha energía para hacer cosas como lavar y peinar regularmente una peluca. Solo tienes que mantener estas pelucas alejadas de los secadores de calor, las herramientas calientes e incluso la estufa. Por lo general, las pelucas sintéticas duran hasta 5 meses con un uso diario.

Si optas por el cabello humano, puedes elegir la etnia, el estilo y la textura para conseguir un aspecto más natural. Las pelucas de cabello humano se construyen principalmente en Asia. Las pelucas hechas con pelo europeo más fino son menos comunes, y hasta 20 veces más caras. Las de pelo humano pueden soportar los mismos tratamientos que usas en tu cabello natural, hacerte rizos, cortarlo, usar herramientas calientes y teñirlo. Sin embargo, estas pelucas son más pesadas que las sintéticas y requieren más mantenimiento. Las pelucas de cabello humano duran hasta un año con el uso diario.

“Las pelucas de cabello humano son ideales si eres una persona a la que le gusta cambiar, porque no tienen límites”, dice Hana. “Puedes plancharlo un día, secártelo al día siguiente y rizarlo para conseguir ondas de playa otro día”. Las pelucas de pelo sintético tienen sus limitaciones, pero son las más populares entre las mujeres que sufren una caída temporal del cabello. “Al igual que yo, la mayoría de mis clientes que se someten a tratamiento no están interesados en estos peinados glamurosos ni en el trabajo extra. Me sentía cansada, y eso es mucho con lo que lidiar”.

5. Tipos de pelucas

Las pelucas se arman de dos maneras: a máquina y a mano.

Las pelucas hechas a máquina son las más asequibles, y presentan tramas abiertas, es decir, hebras de fibras capilares que se cosen o pegan a bandas de material elástico para formar cortinas de pelo en capas. La parte posterior y los costados quedan abiertos para la ventilación, mientras que el pelo de la parte superior suele estar ligeramente encrespado o rizado para ocultar el gorro. “Son menos costosas (de $200 a $400), pero pueden provocar picazón e incomodidad en el cuero cabelludo sensible de un paciente con cáncer”, dice Watts. “Tendrían que llevar un gorro debajo para que sea más cómodo, pero si es posible económicamente, lo más cómodo sería una peluca atada a mano”.

Las pelucas atadas a mano (que puedes ver arriba) tienen gorros de malla suaves y flexibles a los que se atan los mechones individuales. El gorro se amolda a la forma de tu cabeza, y puedes peinar una peluca atada a mano en cualquier dirección y tener más libertad para estilizarla como quieras. Parece que el pelo sale directamente del cuero cabelludo, ya que se puede ver a través de él sin que haya telas voluminosas de por medio. Las pelucas atadas a mano suelen costar de $400 en adelante.

Las pelucas de monofilamento pueden presentar ambos tipos de construcción: la parte posterior y los costados se hacen a máquina, mientras que la parte frontal y la superior se atan a mano para conseguir un aspecto más natural.

Otra característica que puedes desear en tu peluca es un frente de encaje, que es una malla muy fina a lo largo de la parte frontal en la que las empresas cosen el pelo para imitar una línea de cabello de aspecto natural.

6. Accesorios para pelucas

Cuando el cabello se cae, el cuero cabelludo puede sentirse sensible. Algunas pelucas pueden irritar el cuero cabelludo, por lo que usar una especie de gorro de bambú o algodón entre el cuero cabelludo y la peluca puede ayudar. El gorro proporciona una barrera protectora, pero también ayuda a asegurar la peluca y a absorber el sudor. Hana dice que hay que evitar las gorras de nylon o de red que pueden adherirse o pellizcar, y no son transpirables.

Una banda de peluca aterciopelada puede usarse en lugar, o además, de un gorro de peluca. La tela aterciopelada actúa como una cinta para la cabeza que ayuda a mantener la peluca en su lugar. La mayoría de ellas también cuentan con un parche de malla transparente que se coloca debajo de la parte de la peluca, si es que tienes una peluca de monofilamento.

Cuando no lleves la peluca, deberás guardarla en un soporte para pelucas, lejos de la luz solar, el calor, la humedad y el polvo.

7. Cómo usar y cuidar la peluca

Usar una peluca no es complicado, pero alinearla de forma adecuada es la clave. Si compras la peluca en una tienda, el estilista debe mostrarte cómo ponértela y ajustarla.

Look Good Feel Better, la rama benéfica del Consejo de Productos de Cuidado Personal, que representa la industria de productos de cuidado personal, ofrece talleres gratuitos de pelucas que revisan estos detalles. Puedes buscar una en tu zona o registrarte en un taller virtual.

Por lo general, una peluca debe lavarse después de 14 a 18 puestas, pero como los pacientes de quimioterapia tienen el cuero cabelludo tan seco, podría pasar hasta un mes antes de lavarla. Deberías lavar tu peluca más a menudo para eliminar el sudor y la suciedad si eres especialmente activa al aire libre. Haz girar suavemente tu peluca en una mezcla de agua fría y un champú suave. Déjala en remojo durante unos minutos, y luego aclárala con agua fría. Envuelve ligeramente la peluca en una toalla para eliminar el exceso de agua, y colócala en un sujetador para pelucas para que se seque. Una vez que esté completamente seca, cepíllala con un cepillo de plástico o alambre con movimientos cortos y ligeros. Un cepillo de alambre para pelucas es mejor que un cepillo de pelo estándar; las cerdas de nylon pueden estirar demasiado y dañar el cabello de la peluca.

Si tienes una peluca sintética estándar, mantenla alejada del calor, como un horno, una parrilla o un fuego abierto, porque podría derretirse. En la mayoría de los casos, no debes utilizar herramientas de peinado con calor o un secador de pelo en una peluca sintética, a menos que esté etiquetada como “apta para el calor”, una característica que puede duplicar el precio de la peluca.

Un buen estilista de pelucas también puede ayudar a mantener, recortar y reparar tu peluca para que te dure más tiempo. Las pelucas sintéticas pueden volverse un poco quebradizas con el tiempo. “Las fibras se “cuecen” lentamente porque están pegadas a tu cuerpo, rondando los 100 grados, y rozando tu ropa”, dice Hana. “El calor y la abrasión descomponen las fibras sintéticas, pero puedo desfibrarlo y recortar los bordes para que vuelvan a la vida”.

