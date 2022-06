Natanael Cano desprecia a sus fans, pide que no le quiten su tiempo y los insulta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El mundo del entretenimiento ahora si se encuentra con la boca abierta después de las declaraciones del cantante Natanael Cano, quien al parecer ya superó todo entendimiento tras sus más recientes y polémicas aseveraciones.

Cano al parecer es de los pocos artistas que no comprende que sin el público no sería famoso, pero eso no le importa pues compartió una serie de mensajes en sus redes sociales, en los cuales exigió a sus fans que si lo ven por la calle no lo molesten ni le pidan fotografías porque no se las va a dar, ya que de esta manera le quitan el tiempo libre del que dispone para sí mismo.

Estas declaraciones sorprendieron y consternaron a sus admiradores y generaron gran polémica en las redes sociales, en donde los usuarios criticaron con dureza al famoso cantante de los “corridos tumbados”, a quien, aseguraron, ya se le subió la fama y ha perdido la dimensión de lo que dice. Pero tal parece que para el artista no es un tema que le ocupe.

Con tan sólo 21 años, Natanael Rubén Cano Monge, nombre completo del cantante, se ha convertido en uno de los artistas jóvenes más polémicos, y sin duda se da a conocer más por sus controversiales peleas con otros artistas, así como sus lujos extravagantes, lo que lo ha llevado a una fama que se espera sea efímera porque está afectando sobremanera al gremio artístico, ya que no sabe respetar al público porque en ocasiones los ha insultado.

Muchas veces implicado en diversas polémicas, Natanael volvió a atraer los reflectores de la prensa luego que en su cuenta de Instagram publicara contundentes mensajes dirigidos a sus fanáticos, en donde les pide que cuando lo vean no se acerquen a pedirle fotos ya que no iba a acceder a ello.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘Que no las doy’ no por mamón. Me quitaron el poquito tiempo libre que tengo como ser humanos (sic) fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra ves. HAHAHA no funciona así, bebes perdon”, se lee en un primer mensaje publicado en sus InstaStories.

“En un concierto corran abrazarme (sic) y bésenme POR QUé ESE SI ES MI TRABAJO En el escenario. De parte del único Niño millonario del género. Todos tienes a su papi allá. Me pelan la ver… todos. Arriba la bandera CT NO HAY MÁS. El disco se va llamar DIVIDIERON BANDÓN, AHORA ACEPTEN LAS CONSECUENCIAS”, remató el cantante.

Las publicaciones las acompañó el artista de una serie de fotografías en donde saluda a sus seguidores: “No estén tristes, no se corten. Yo seré el mejor de aquí a los 50 años. Acostúmbrense a verme brillar”, remató el controvertido cantante en sus historias.

