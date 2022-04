Acusan a Natanael Cano de pagar para que maten al cantante cubano Ovi

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más Natanael Cano sigue en el ojo del huracán, en esta ocasión el famoso cantante estaría en una batalla campal de dimes y diretes entre él y Ovi, un intérprete cubano.

En esta ocasión siguieron las diferencias entre los artistas, pues los jóvenes no se aguantaron y empezaron una discusión en sus historias de Instagram, las cosas fueron subiendo de tono cuando se acusaron de algunas cosas más graves.

El cantante de corridos tumbados subió varias declaraciones a su espacio en la red en el que mencionaba que Ovi había golpeado a su esposa y que no merecía el perdón de la gente por la violencia que había ejercido con su pareja, pero dicha información después fue eliminada.

Otra los comentarios que hizo Natanael es que especificó que la carrera de Ovi solo vale 20 mil dólares al año, hablando de dinero mientras que el sumaba más de 2 millones anualmente y aclaró que esa cantidad es desde que el artista urbano grabó con “la chavita de México”, refiriéndose a Kimberly Loaiza ya que tienen una canción juntos llamada “Después de las 12” que aseguran le dio la fama para ser más reconocido.

Mientras Ovi no sé quedó callado, también escribió algunas cosas en su cuenta de Instagram y mencionó que incluso el intérprete de corridos tumbados había pasado para que le hicieran daño, específicamente par que acabaran con su vida. View this post on Instagram A post shared by Urban Weëd Music (@urbanweedmusic_)

Entre las cosas que señaló el cubano es que Nata no le ha contestado el teléfono para resolver las cosas que están mal, pero también no sé quedó con las ganas de subir un video en el que se aprecia como tira al camión recolector de basura una fotografía en donde aparecen juntos, argumentando que no tendrá algo del cantante de regional en su casa.

El pleito entre los famosos empezó en enero de este 2022, cuando también por redes dieron a conocer algunos de los lujosos autos que adquirieron con sus ganancias en la música, pero después se metieron con temas personales cosa que a ninguno de los dos les gustó pues cabe destacar que antes de las diferencias eran amigos. View this post on Instagram A post shared by El Genero Cubano (@elgenerocubano.comm)

