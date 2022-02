VIDEO: Natanael Cano da a conocer cómo fue que le rompieron el corazón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al convertirse en uno de los cantantes más jóvenes y exitosos de México, Natanael Cano fue invitado al programa “El minuto que cambió mi destino”, el cual es conducido por el conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien luego de hablar un poco sobre la trayectoria del también compositor, procedió a hacer una serie de cuestionamientos relacionados con su vida personal.

Y uno de los puntos que más llamó la atención fue el referente a su vida romántica, pues Natanael Cano reconoció que actualmente está muy enamorado y contento, aunque también afirmó que es un hombre muy enamoradizo.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Me encanta el amor, me encanta estar enamorado, soy enamoradizo, soy ¿cómo se dice? Noviero” NATANAEL CANO

De hecho, Natanael Cano señaló que todas sus canciones se las escribe a las mujeres, y apuntó que a diferencia de lo que muchos piensan, las melodías que recientemente compuso de trap tienen un trasfondo muy romántico.

Como es natural, así como seguramente él ha roto más de un corazón, el cantante también ha sufrido por el amor de una mujer, aunque según sus declaraciones nunca ha llorado por un mal de amores.

“Sí me ha tocado vérmelas obscuras por las mujeres. Por una mujer me he puesto triste, pero nunca he llorado por una. Una cosa es pistear y otra es llorar por una mujer y no, todavía no” NATANAEL CANO

Al ser cuestionado sobre si planea ser papá, Natanael Cano aseguró que es algo que sí tiene contemplado, pero no por ahora, ya que está ‘muy morro’ y todavía tiene muchos proyectos por delante.

En este sentido, el compositor de 20 años, señaló que lo más probable es que primero deje pasar un periodo, de cerca de dos años, para comenzar a pensar en familia, pues por ahora siente que el hecho de tener un bebé le cortaría su racha y su música.

Los Grupos Favoritos de Natanael Cano

El creador de los “corridos tumbados” dijo cuáles son los artistas que por lo general le gusta y disfruta escuchar en un día normal o en alguna ocasión especial, por lo que el originario de Sonora mencionó a tres exponentes de regional mexicano que sigue su música: “Sin envidias ni anda, que yo escuche, me gusta abrir una cerveza con Máximo Grado, me gusta abrir una cerveza con Edición Especial, me gusta también Diferente Nivel, de los Mochis, Sinaloa y escucho la música que está en la calle”. Los artistas favoritos de Natanael Cano pic.twitter.com/anRmwJ99vZ— Lo + viral (@VideosVirales69) February 21, 2022

También te puede interesar: