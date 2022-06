El boxeador boricua Edgar Berlanga trató de morder a su rival colombiano en el ring con Miguel Cotto como testigo en Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En pleno fin de semana de celebración boricua en Nueva York y con varios testigos de lujo en la arena, incluyendo Miguel Cotto, el peleador puertorriqueño Edgar Berlanga estuvo a punto de registrar su nombre en el libro de las infamias del boxeo al tratar de morder a su oponente en plena pelea de la que salió victorioso.

Considerado una futura estrella del boxeo, Berlanga (20-0) pareció frustrado durante el round 7 de su duelo en peso supermediano con el colombiano Alexis Angulo. Luego de recibir un golpe de conejo durante un abrazo, el boricua se le fue a la zona del cuello y lanzó una feroz mordida cerca de la oreja de Angulo. El video no miente.

Aunque no se alcanza a apreciar si hubo mordida, Angulo de inmediato reaccionó muy enojado por el inaceptable intento de Berlanga, quien tras la función admitió que trató de morder a su rival.

“Él estaba tirando codazos, y entonces yo iba a hacerle un Mike Tyson”, dijo Berlanga, quien no recibió advertencia del réferi Ricky González a pesar de que estaba muy cerca de la acción. Cuando Tyson mordió a Holyfield en 1997, fue descalificado. Curiosamente, Tyson recordó esta semana el día de la mordida.

Aunque los jueces le dieron a Berlanga una decisión unánime muy holgada en las boletas (98-92, 99-91, 99-91), la verdad es que el boricua recibió bastante castigo de un rival de 38 años de edad y su actuación estuvo lejos de ser convincente. El hombre que ganó por nocaut en el primer round sus primeras 16 peleas profesionales, ahora ha tenido que ir a toda la ruta en cuatro combates seguidos.

Su trabajo con el jab y su movilidad en el ring le permitieron salir a flote contra un hombre fuerte y tenaz, pero con escasa movilidad. The Chosen One boxed his way to 20-0 tonight 💪@BoostMobile x #BerlangaAngulo pic.twitter.com/B7fnWxZJC2— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2022

La velada en el Teatro Hulu del Madison Square Garden incluyó la presencia de Cotto, uno de los más grandes boxeadores puertorriqueños de la historia, a quien le fue entregada la llave del Garden. Cotto será entronizado este domingo en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, NY. Welcome home to the HOFer, @RealMiguelCotto 🏆#BerlangaAngulo pic.twitter.com/1z3plPGTcF— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2022

Por cierto, Berlanga expresó en la víspera que quiere enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez, sumándose a una larga lista de peleadores que buscan la oportunidad.

