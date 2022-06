Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de junio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Deja que las personas hablen y digan, eso es señal que vas avanzando, no es momento de detenerte y arrojarles piedras. Ya no es momento de lamentaciones, vales más de lo que te imaginas y es momento de crecer como persona y ser humano. Momento de cambios de actitud, de pensar un poco más en ti, de ver por tus cosas y por lo que deseas hacer y lograr en la vida, ten cuidado con cambios de conducta repentinos que pudieran afectar a las personas que te rodean. Cuida más tu carácter y no vuelvas a lamentarte de esos errores que cometiste que gracias a eso hoy eres esa perra sin corazón, ya no te la volverán hacer pues has aprendido del golpe y de cada caída. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea solo para despedirte de eso que ya dolió. Celos y desconfianza en caso de tener pareja, ya no es necesario si quiere fallarte que lo haga al fin que perderá más de lo que se imagina.

VIRGO

No te culpes por errores que no son tuyos y deja que cada uno se haga responsable de sus actos. Viene enfermedad para un familiar y también problemas con arreglo de documentos. Una deuda que podría crecer sino le pones atención. Un viaje y la oportunidad de cambiar un defecto con el que has cargado desde hace muchos años. Aprende a ver por tus cosas y llénate de alegría al ver los sueños de las personas que quieres hacerse realidad. Es momento de poner en una balanza tu economía pues estas gastado demasiado en cosas que no ocupas y no necesitas. Cuida tu entorno y no dejes nada para mañana pues podría ser demasiado tarde. Recordarás mucho a un ser que ya no es de este mundo y sentirás su presencia más que nunca, quizás te dé una señal por medio de un sueño o de una señal. Deja que tus sueños y metas se materialicen, aléjate de esas personas que te dicen que no podrás y que se la pasan deprimidos y lamentándose por todo en la vida, solo te llenan de malas energías y no te dejan avanzar.

LIBRA

Es momento de cambiar aspectos de tu presente que vienes arrastrando de tu pasado y que no te dejen fluir en estos momentos de tu vida. En el amor viene un lazo muy fuerte por una amistad que podría darse una relación, se ve noche de placer o cama en próximas fechas y será una aventura pues es con una persona que conocerás en próximas fechas. No permitas que nada en esta vida te dañé, ya te toco sufrir demasiado en el pasado, ya es momento de que tomes la rienda de tu vida, nuevos amores vienen muy fuertes inclusive podría llegar el decisivo con quien compartirás el resto de tus días. Cree más en tu persona y en lo que eres capaz, aprende a no confiar en amores de una noche y mantén siempre la guardia para que no jueguen con tu confianza. También un embarazo o nacimiento en próximas fechas sino está en tus planes tener hijo cuídate más que nunca. No es momento de lidiar con personas falsas que solo buscan aprovecharse de ti y de los tuyos. Vienen cambios de ultima hora en tus dineros que te van a beneficiar mucho.

ESCORPIO

Es momento de cambios en tu vida, de renovarte en todos los sentidos y de buscar la plenitud, vienen días cargados de cosas buenas, aprovéchalos, convive con tu familia y disfrútalos porque no sabes cuando se volverán a repetir. No cuentes lo que tienes en mente o podría no llevarse a cabo. Cambia de actitud ante la vida y se más positivo pues solo así atraerás cosas nuevas. Deja que el mundo ruede y tu vive intensamente. Dinero extra y oportunidad de visitar familia en otra ciudad. Si tienes trabajo ten cuidado con chismes de oficina pues hay personas que te envidian hasta el aire que respiras. Tienes que aprender que solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz y no es la otra sino esta, vive y disfruta al máximo antes que sea demasiado tarde. Planearas un viaje familiar y te va a ir de maravilla. Si tienes pareja demuéstrale tu amor pues la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. Muchas oportunidades de iniciar relación de tres, pero deberás de tener mucho cuidado en donde te metes sino quieres lamentarlo y pasarla muy mal ya que podría salir todo al descubierto en pocos días y ocasionar muchos problemas.

ARIES

Trata de cambiar lo que no te agrada de ti, buscar maneras de enfocarte en que esos defectos que conoces tuyos se conviertan en virtudes. Ya no te quedes con ganas de nada y recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Podrías ser víctima de una estafa, así que no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo de lo que no estás seguro. Grandes oportunidades laborales e inclusive un viaje muy importante será la clave para soltar todo eso que te ha hecho daño. Tus números de la suerte es el 3 y el 8 y tu mejor día de la semana es el lunes. Cuidado con hablar de familiares, podría armarse un grave problema. Es posible que cambie mucho tu carácter en próximas fechas pues te darás cuenta de ciertos secretos que habían sido guardados y que ahora saldrán a la luz. No es momento de mendigar, amor ni atención por nadie, es momento de que te centres en ti y en tus planes y proyectos, la vida te va a devolver al doble lo que en el pasado por alguna razón te negó. Te cuidado con lo que saldrá de tu boca en estos días pues podrían ser puro veneno que lastimará a quien ni la debe ni la teme.

TAURO

Hay días en que te sentirás deprimido por algo que pasa en tu familia, no te sientas mal y mejor demuéstrales día a día cuanto los amas, Dios te dio el poder de lograr lo que te propongas aprovéchalo, haz caso a tu sexto sentido pues te va a indicar cuando algo no es para ti y es momento de dejar de luchar. Termina amistad en próximas fechas debido a ciertos roses o problemas que venían cargando ya desde hace tiempo. Confía en tu sexto sentido el cual te va a indicar cuando una persona no te conviene o cuando tienes que cambiar de actitud con ciertas personas, amor de una noche se hará presente y hasta podrías desarrollar sentimientos por esa persona. Es momento de ver por ti y por los tuyos, de cambiar la manera de pensar y de enfocarte en lo que en realidad importa, no pretendas modificar tu conducta para complacer a quienes no lo merecen. Vienen oportunidades importantes en el amor sino tienes una relación, debes aprovechar esta buena racha para pensar y diseñar en tu cabeza y corazón el tipo de persona que quieres atraer a tu lado. Cuidado con lobos disfrazados de ovejas que te estarán acechando en próximos días.

GÉMINIS

No dejes nada a la imaginación y comienza por ver la vida de otra manera, nunca te quedes con ganas de nada. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo. Cuidado con esperar más de alguna persona podrías llevarte ciertas decepciones. Deja que cada uno se rasque con sus uñas, ya no es momento de meter las manos al fuego por nadie, día a día empezarás a madurar y a quitar a la fregada a toda esa gente que te ha estorbado y no te ha dejado cumplir tus metas y sueños, deja que el mundo ruede y que la vida te sorprenda, cada momento será un renacer y una oportunidad para ser mejor ser humano. Momento de grandes cambios en los cuales debes enfocarte en tus sueños, metas, en tus negocios y en todo eso que te deja algo bueno, no te preocupes por el qué dirán, preocúpate por tu vida y por tu felicidad que es lo que en estos momentos importa. Vienen días en los cuales tu sentido de humor va a disminuir mucho y quizás sea por algunos problemas que se comenzarán a presentar en estos días.

CÁNCER

Viene la oportunidad de comenzar a planear un viaje en próximos días y será con tu pareja o tu familia, la pasarás de lo mejor, disfrútalo y no te quedes con ganas de nada. Trata de ser más considerado en tus pensamientos, te llegas agredir mucho o culpar mucho de situaciones en las cuales tú no eres el culpable, el peor juez de tu persona eres tú mismo. En lo laboral crecerás y una notica de amistad podría hacerte sentir un poco mal. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia. Siéntete bien seguro de quién eres y de lo que puedes lograr pues la vida te va a dar muchas sorpresas, deja de pensar que el mundo está en tu contra, tienes el poder de conquistarlo a él y a quien quieras, no vuelvas a llorar y lamentarte por alguien que vales más de lo que te imaginas, no te pongas de oferta y aumenta tu costo, dile a esa persona que, si quiere entrar a tu vida que lo haga y, sino que se quite de la puerta porque estorba en la pasadera. Es momento de comenzar a preocuparte por lo que en realidad importa y vale la pena y no por lo que piensan y dicen los demás sobre ti.

PISCIS

Comentarios tontos pásatelos por el arco del triunfo, que ya no te importen. Mucho cuidado porque hay separación dentro de la familia, un divorcio o el término de una relación se podría presentar en cualquier momento. Si tienes una relación, ponte águilas que tienes competencia y hay 2 que tres que te le andan echando los perros a tu pareja y lo peor de todo es que les da alas. Ponte a dieta porque estas engordando mucho, si sigues así va valers mauser, es momento de preocuparte un poco más por tu salud y ver un poco más por ti. Rompimiento de relación de una amistad y te caerá el 20 sobre cómo es una persona en realidad, ha sido muy falsa contigo. Ten cuidado con accidentes en calle o con caídas y golpes. No te limites en tus inversiones y más si sabes perfectamente bien que te van a dejar algo bueno. Deja de pensar que eres el centro del mundo, la humildad será tu mejor arma para conseguir cuanto te propongas. Cuídate de amistades falsas pues te estarán rondando y buscando la manera de provocarte y hacerte quedar mal con otras personas. Date la oportunidad de enfrentar tus miedos y limitaciones y ve por eso que mueve tu mundo y eso que te hace feliz en todos los sentidos.

ACUARIO

Problemas en el fin de semana por tu trabajo o te vendrán a la cabeza situaciones del pasado que te van a poner bien deprimente. Bájale al alcohol y a las fiestas, recuerda que tu cuerpo necesita reposo y recuperación ya que le debes un friegos de horas de sueño que repercutirán en un futuro. Es momento de aprender las lecciones de vida y no seguir cometiendo los mismos errores de siempre, dale vuelta a la página y medita sobre lo que eres, quieres y deseas en tu vida. El amor tiene muchos caminos y facetas y quizás no te ha ido bien en los últimos meses, pero pegue y con quien echar catre no te ha faltado. Necesitas hacer más ejercicio y mover más las agarraderas, ya no lo hagas por lucir cuerpazo criminal, hazlo por sentirte mejor físicamente. Mucho cuidado con cambios de última hora en los dineros porque podría haber perdidas sino te fijas en qué invertir. Chismes al por mayor de dos amistades una de pelo lacio con y una de ojos cafés. Si tienes pareja debes aprender a tratarla mejor y mostrarle cuanto la quieres, has descuidado mucho la relación por invertir tu tiempo en otras tonterías que de verdad nada te dejan.

CAPRICORNIO

Te enteraras de chisme de una amistad que te dejara impactado e impactada. Y noticias favorecedoras en el área laboral, aprende de cada una de tus lecciones. Si tienes una relación ponte las pilas y dedícale tiempo que se está enfriando el asunto por estar pensando en tonterías. No andes tanto de calzón quitado porque hay probabilidades de embarazos. Aguas con las enfermedades respiratorias y dolores musculares, te van a joder mucho. Aguas con las viejas chismosas de tu vecindario te pueden meter en problemas. Recuerda lo que te ha costado estar donde estas, no permitas que vengan y se aprovechen de ti y de tu buena voluntad. Vienen días cargados de situaciones positivas aprende aprovecharlos. Una amistad necesitará mucho de tu apoyo y buena voluntad para enfrentar un problema por el que estará pasando. Cuida de caer en situaciones tontas que solo te conducen a tristezas y ansiedad. En la medida que des recibirás así que si no estás dispuesto o dispuesta a dar no esperes recibir nada a cambio. Días de cambios, de mejoras en muchos aspectos y de darte cuenta quien eres y que camino te conduce a tu felicidad, tranquilidad y paz.

SAGITARIO

Hay oportunidad de un viaje, pero debes comenzar a planearlo con tiempo para que te salga como quieres y deseas y no se presenten problemas más adelante. Amor con amor se paga y si esa persona te lo demuestra déjate ir como gorda en tobogán y que se lo que tenga que ser. Reunión con amigos o te encontraras con alguien del pasado en estas fechas. Conocerás a una persona que cambiara tus expectativas, te va a hacer sentir de lo mejor y entre risa y risa te vas a ir enamorando poco a poco sin darte cuenta y cuando menos acuerdes te la va a dejar caer bien feo. Posibilidades de un viaje, y te enteras de una boda. Trata de salir de la rutina y no hacer siempre lo mismos porque eso es lo que te afecta o te cansa de la vida. Se les da mucho andar ofreciendo la caricia gratuitamente, y a veces terminan bien enamorados de las demás personas. Deja de dejar las cosas para mañana y atiende tu vida hoy antes de que sea demasiado tarde porque eres muy de esos y esas, el face se ha vuelto una distracción en tu vida y ese es el motivo de que te atrases en tus deberes, ponte las pilas y saca ya los pendientes. Es momento de emprender cambios que te lleven a nuevos caminos, salir de la rutina para mejorar en esos aspectos que has estado algo estancado.