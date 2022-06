La MLS espera a su nueva estrella: Giorgio Chiellini se deja querer por Los Ángeles mientras el LAFC prepara su presentación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las negociaciones entre Los Angeles FC y Giorgio Chiellini llegaron a buen puerto. El central italiano será presentado como el nuevo refuerzo de LAFC en cuestión de horas, de acuerdo a las últimas interacciones entre el equipo de la MLS y el italiano.

“Próximamente” es la palabra que acompaña al último video subido por el LAFC, en el que se aprecia una caja enviada a otro país con indumentaria del equipo. Y por supuesto, conociendo de antemano la información, sabemos que se trata de Chiellini.

De esta forma LAFC decidió iniciar el proceso que lo llevará a la presentación oficial de su nuevo fichaje.

Chiellini respondió para asegurar aún más las “sospechas”. El defensor respondió al tuit con un emoji de unos ojos. Sí, está a la espera. Todos saben que será él y aún así genera interacción.

Él se deja querer por los fanáticos de Los Ángeles y la estrategia es excelente. Similar a la ocurrida con la presentación de Messi en París, pero con ayuda del jugador en la intriga -que no es tan intrigante-. 👀— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 12, 2022

Poco después el periodista Fabrizio Romano nos regaló una confirmación, por si aún quedaban dudas. Giorgio Chiellini ya firmó el contrato y así completó el acuerdo entre club y jugador.