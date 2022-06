Un zorro sin medalla: Jairo Torres espera que el Atlas le mande la medalla de campeón del Torneo Clausura 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jairo Torres, mexicano que milita acutalmente en el Chicago Fire de la MLS, confesó que aún no recibe -y espera recibir- la medalla de campeón tras el título obtenido por el Atlas en el Torneo Clausura 2022.

En entrevista para TUDN, el mediocampista de 21 años no dudó en señalar que no ha recibido su medalla por ser parte de la plantilla que terminó ganando el título.

“Me tocó jugar todo el torneo y espero me manden mi medalla y todo, pero la liguilla sí me tocó vivirla como fan, desde el celular o viéndola en algún otro lugar. No me han dicho nada de la medalla, pero espero me llegue porque jugué el torneo y estuve en la plantilla“, expresó Torres, quien acumula cuatro partidos jugados en la MLS 2022.

En el Torneo Clausura 2022, Jairo Torres disputó 15 partidos. Su último encuentro fue el 1 de mayo ante los Tigres de la UANL, en la última jornada. Casualmente se despidió con un gol de los rojiblancos. En total, acumuló dos anotaciones y una asistencia.

También fue un titular intocable en el Torneo Apertura 2021, en donde sí estuvo hasta el último partido y ganó su primer título.

Definitivamente merece su medalla. Atentos con Jairo, Atlas.