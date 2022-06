¿Y si le dan el Premio Puskás? El gol del año lo marcó Usain Bolt en un entrenamiento [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Es bien sabida la afición de Usain Bolt por el fútbol. Y quizás no muchos conocen el talento que tiene esta leyenda del atletismo. El jamaiquino, previo a un partido benéfico junto a celebridades y exjugadores, marcó un golazo para el recuerdo… y para el Premio Puskás.

Bolt recibió un pase con potencia, la paró con el pie izquierdo y apenas la pelota dio un pique en el césped la pateó con fuerza y mucha colocación. El resultado fue: un balón con velocidad de misil en toda la escuadra, dejando al arquero parado.

De por sí, si lo hubiese hecho un futbolista, ya era notable. Pero lo hizo Bolt… más mérito aún.

Usain Bolt formó parte del equipo de celebridades y exjugadores del mundo que enfrentó a un 11 formado por ingleses con motivo del Soccer Aid for Unicef, un partido benéfico para el cual se recaudaron más de $15 millones de dólares para ayudar a niños de todo el mundo.