El bombazo del año: Reportan que Toluca está en pláticas avanzadas para traer a Luuk de Jong y dar la campanada en la Liga MX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No cabe duda que los Diablos Rojos están encendidos, primero hicieron lo posible por fichar a Edinson Cavani, y aunque aún no se define el futuro del uruguayo, en Toluca se aferran a tener el fichaje del año y ya están en pláticas avanzadas con Luuk de Jong, el jugador del FC Barcelona.

Según reportan diversos medios deportivos, el conjunto de la Liga MX busca llevarse al delantero neerlandés y podría lograrlo, ya que el jugador no entra en los planes para la próxima campaña del Barcelona ni del Sevilla, club propietario de su carta, por lo que el futbolista habría dado el “sí” y sólo restarían los acuerdos y los trámites, que es ahí donde está atorado el traspaso.

De acuerdo con fuentes de ESPN, el club escarlata ya hizo una oferta seria al jugador, pero no fue lo suficientemente atractiva para él, por lo que se espera que, si realmente desean los servicios del atacante de 31 años, el club azteca suba la cifra y lo convierta en el mejor pagado del club para que pueda aceptar. ¿Lo harán?

📌 Toluca from Mexico wants to sign Luuk de Jong for next season! 🇲🇽 [@ESPNmx]pic.twitter.com/oeyEdERxkf— Capricorn (@Capricorn_SXM) June 12, 2022

Aunque se desconocen los números que se manejan, se sabe que en España de Jong gana alrededor de $2 millones de dólares anuales, por lo que Toluca debería superar esta cifra y eso pondría a su nuevo refuerzo entre los mejores pagados de toda la Liga MX. Cabe recordar que el futbolista con el salario más alto de México es el francés Florian Thauvin, quien percibe un estimado de $5 millones de dólares. Luuk De Jong has 208 goals in 167 matches where 82 are headers 🤯🤯



Thats over 40%.



What a shame Barcelona could not keep him and renewed Roberto.

Horrible move. pic.twitter.com/BQ4chaPnyd— SLANDER F.C (@f_c_slander) June 12, 2022

También puede interesarte: