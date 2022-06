En video, Alicia Machado luce su retaguardia al modelar una faja

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada semana Alicia Machado se luce al comentar los pormenores del reality show “La casa de los famosos”. Pero ahora dejó ver en un video uno de sus secretos para mostrarse con una espectacular figura, ya que posó usando una faja llamada “reloj de arena” con la que lució su retaguardia: “Miren el cuerpazo que me saca esta maravillosa faja”.

Hace unos días la bella venezolana acudió a la fiesta de cumpleaños de Mariana Seoane, una de sus grandes amigas, captando varios momentos en video. Con el buen humor que la caracteriza Alicia bailó, recorrió las mesas y hasta habló con los demás invitados: “Aquí 👈🏻 festejando a una reina y gran amiga una hermana de vida ! @laseoaneoficial Mi chama happy birthday”. ☀️ View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Alicia Machado protagoniza junto con Paty Manterola e Itatí Cantoral la película “Killer babes”, dirigida por Magaby García y que trata acerca de tres amigas que sospechan de infidelidad en sus matrimonios. En su cuenta de Instagram la ex Miss Universo compartió un clip que las muestra muy sexys caminando y vestidas de negro. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

