“Nadie puede decirme que esto es justo”, comentó por Amber Heard tras reaparecer después juicio contra Johnny Depp

La actriz Amber Heard dio su primera entrevista después de ser encontrada culpable en el juicio por difamación por una demanda de su ex esposo Johnny Depp. En ella hablará sobre cómo se encuentra después de este caso que ha sido tan mediático y sobre el pago de 10 millones de dólares que deberá hacer.

Esta conversación será con Savannah Guthrie, periodista del show “Today” de NBC, en ella la actriz hablará de la reacción de las redes sociales al juicio y cómo se siente al respecto: “No los culpo. La realidad es que les entiendo. Él no deja de ser un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”.

“Aunque algunos estén completamente seguros de que merezco este nivel de odio y esas críticas tan afiladas, incluso si piensan que estoy mintiendo, la verdad es que nadie puede mirarme a la cara y decirme que lo que ha pasado en las redes sociales es una representación justa de la realidad. Nadie puede decirme que esto ha sido justo”, dijo Amber Heard sobre cómo a pesar del odio que recibe, nadie la hará crear que lo vive es justo.

Además, Amber Heard comentó que su consciencia está limpia, pues ella sabe que no mintió: “No me importa lo que la gente piense de mí, o qué juicios de valor quieran hacer sobre lo que ocurrió en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No presupongo que la gente normal tenga que saber esas cosas. Así que no me lo tomo como algo personal”.

