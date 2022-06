Chris Evans no descarta volver a las pantallas como ‘Capitán América’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego de su debut como ‘Steve Rogers’ en el año 2011, Chris Evans se consolidó como uno de los actores más conocidos a nivel mundial. Y es que, el ‘Capitán América’ se corona como el superhéroe favorito de muchos.

Si bien su última aparición en pantalla portando el traje de dicho personaje se dio en 2019 con la cinta “Avengers: Endgame”, el famoso de 41 años reveló recientemente que está dispuesto a volver con dicho personaje, solo si se realiza de la manera adecuada.

Evans fue cuestionado al respecto mientras promocionaba su más reciente proyecto, la cinta animada “Lightyear”. Allí se sinceró diciendo que sería una tarea complicada debido al desenlace de “Endgame”.

“Parece que es algo que a la gente le gustaría ver, no quiero decepcionar a nadie, pero es difícil… Fue una racha estupenda y estoy muy contento con ella. Es muy importante para mí”, precisó.

“Tendría que ser perfecto, me da miedo estropear algo que es tan querido para mi. Ese papel significa mucho para mí”, añadió el histrión.

Aunado a esto, Chris Evans recalcó que si bien no descarta la posibilidad de volver a portar el escudo del Capitán América, resulta difícil imaginar un regreso tan pronto, especialmente ahora que se prepara una nueva cinta de este superhéroe. Chris Evans opens up about returning as Captain America!



"It would be a tall order." #Lightyear pic.twitter.com/ZsbAGANXGr— Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) June 10, 2022

No obstante, en esta ocasión no será ‘Steve Rogers’ su protagonista, sino ‘Sam Wilson’ -Falcon, persoanje interpretado por el actor Anthony McKie, cuya primera aparición con este rol se dio en la serie ‘Falcon y El Soldado del Invierno’.

