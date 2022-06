¿Cuáles son las ciudades más calurosas de Estados Unidos?

Millones de personas están bajo alerta esta semana por una ola de calor que llegó a Estados Unidos, por lo que la organización Climate Central dio a conocer las ciudades que están acostumbradas a sobrevivir a estas condiciones climatológicas.

En la clasificación destacan ocho ciudades de Texas, entre ellas: Houston, Bryan, Victoria, Corpus Christi, San Antonio, Dallas, Austin y Waco. Todas sobrepasan continuamente los 40 grados celsius; además, en el caso de Dallas, mueren cerca de 600 personas al año por calor.

El estado de Arizona también padece altas temperaturas, ya que ciudades como Phoenix y Yuma registran drásticos cambios de clima, mismos que se agudizarán con el paso de los años y el calentamiento global.

Cabe mencionar que más de 125 millones de personas están en alerta de calor debido a un domo que inició la semana pasada en el suroeste y se ha desplazado sobre el centro de Estados Unidos.

Extreme heat is the deadliest weather-related hazard in the U.S. each year, and climate change is making these events more likely, severe and long-lasting.https://t.co/rJ7hRJxQsK pic.twitter.com/M2EtBNXZkB