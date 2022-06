Cómo comprar medicamentos para mascotas por Internet

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El setenta por ciento de los estadounidenses tiene un perro o un gato, según una reciente encuesta representativa de la población nacional, que realizó Consumer Reports a 3,535 adultos estadounidenses. Los avances en la atención médica veterinaria permiten que muchas de esas mascotas vivan hasta bien entrados sus años dorados. Esto implica a su vez que algunos propietarios de mascotas pueden estar pagando durante mucho tiempo los medicamentos necesarios para mantenerlas sanas y felices.

Tener una mascota puede ser costoso. La encuesta de CR a los propietarios estadounidenses de mascotas (PDF) muestra que los dueños de perros gastaron un promedio de $592 en su perro en los últimos 12 meses, mientras que los propietarios de gatos gastaron $303 por gato en ese mismo período de tiempo. Esto incluye el costo de los medicamentos para mascotas, que pueden suponer un gasto considerable, en especial si la mascota tiene una enfermedad crónica común, como una enfermedad renal.

Comprar medicamentos para mascotas en tiendas en línea, como Chewy, Petco, PetMeds y WalmartPetRx, puede ser más barato que comprarlos en el consultorio del veterinario, y además ofrece la conveniencia adicional de la entrega a domicilio y las reposiciones automáticas. Cada vez son más los propietarios de mascotas que compran en línea productos preventivos contra pulgas y garrapatas, y otros medicamentos para animales: el 18% de los medicamentos para mascotas fueron vendidos por Internet en 2021, y se prevé que esa cifra aumente hasta el 30% en 2026, según un informe de 2022 de la empresa de investigación de mercados Packaged Facts.

Ahorro potencial en medicamentos para mascotas

Mantener una farmacia interna es caro para una clínica veterinaria. Los veterinarios podrían tener que hacer importantes recargos en los medicamentos para cubrir los costos de almacenamiento y administración de estos, y para garantizar que la farmacia sea una parte rentable del consultorio.

Los minoristas en línea operan a gran escala, y pueden comprar medicamentos al por mayor y trasladar ese ahorro de costos a los consumidores. WalmartPetRx, por ejemplo, tiene un programa de AutoShip (autoenvío) que ofrece un 30% de descuento en el primer pedido, y envío gratuito en dos días en compras superiores a $35. PetCareRx cuenta con PetPlus, un programa de afiliación de pago que dice ofrecer hasta un 40% de descuento en medicamentos para mascotas y otros productos de venta en su sitio web.

No hemos realizado una comparación exhaustiva de los costos, pero los datos observados sugieren que se puede ahorrar entre un 10% y bastante más del 50% comprando los medicamentos para mascotas por Internet en lugar de hacerlo en un consultorio veterinario.

“Compré medicamentos a Chewy para mi Schnauzer miniatura durante al menos cinco años antes de que falleciera en 2021″, dice Kia Guilford, de Miami. “En general, comprar los medicamentos de mi mascota por Internet fue alrededor de un 50% más barato que comprárselos a mi veterinario”.

Cuando un miembro del personal de CR, propietario de un perro de raza mixta de edad avanzada, comparó los precios que paga por tres medicamentos para el corazón en su clínica veterinaria de Nueva York con los precios en Chewy y WalmartPetRx, descubrió que podía ahorrar entre un 20% y un 70%, dependiendo del medicamento, comprando en línea. Los clientes que eligen la reposición automática de la prescripción para sus mascotas pueden ahorrar aún más.

También encontramos oportunidades de ahorro cuando comparamos los precios de los medicamentos que se venden en la farmacia en línea del Hospital Veterinario Chippens Hill de Bristol, Connecticut, con los de los minoristas en Internet. Por ejemplo, el hospital veterinario cobra $69.95 por un paquete de Bravecto, un producto preventivo contra pulgas y garrapatas para perros (de 44 a 88 libras). Petco, WalmartPetRx y Chewy venden el mismo producto por $63.99. Chippens Hill vende un paquete de 6 del preventivo mensual de pulgas y garrapatas Vectra 3D (56 a 95 libras) por $116.95, frente a los $75.93 que cuesta en WalmartPetRx y los $79.99 en PetMeds.

La doctora Emily Elliot, veterinaria principal de Chippens Hill, dice que los medicamentos que su clínica vende son elegibles para el envío gratuito en órdenes de más de $49, así como para reembolsos del fabricante y garantías de los productos, que pueden aportar apoyo financiero en situaciones adversas o fallos evidentes del producto, siempre que el producto se haya usado correctamente. “Al comprar de sitios no veterinarios, se corre el riesgo de que lo barato te salga caro”, dice Elliot.

Cómo comprar medicamentos para mascotas en línea de forma segura

Comprar medicamentos para mascotas por Internet no está exento de riesgos. De hecho, la National Association of Boards of Pharmacy revisó más de 22,000 farmacias en línea y encontró que casi el 95% no cumple sus normas de seguridad para el paciente y de práctica farmacéutica, ni con las leyes que aplican. Los dueños de mascotas que compran a una empresa sin escrúpulos podrían recibir medicamentos falsificados o en mal estado por haber sido almacenados de forma incorrecta o estar caducados. Otros riesgos son las pérdidas de dinero si el proceso de pago del sitio web no es seguro.

Sigue estos consejos para comprar medicamentos para mascotas en línea de forma segura y, tal vez, ahorrar al mismo tiempo de manera significativa.

Asegúrate de que la farmacia sea legítima. La National Association of Boards of Pharmacy (NABP) tiene un programa de sitios web de farmacia verificados para garantizar que un sitio web de farmacia está autorizado y es legítimo. Las farmacias de este programa, por ejemplo, solo aceptan recetas válidas y cumplen con la legislación aplicable en materia de fármacos. Muchos minoristas de mascotas en línea conocidos forman parte de este programa, y muestran la verificación de la NABP en sus sitios web.

Revisa las políticas de compras y devoluciones. El proceso de compra varía según se trate de medicamentos con receta o de venta libre. El minorista se pondrá en contacto directamente con el veterinario que ha recetado el medicamento para verificar la prescripción, lo que suele tardar al menos uno o dos días. Por lo general, los medicamentos recetados no pueden devolverse, aunque los minoristas pueden hacer otras concesiones. Por ejemplo, Chewy dice que puede emitir un cambio o un reembolso por pedidos incorrectos, y PetMeds dice que tiene una garantía de devolución de dinero que protege contra problemas como ordenar un tamaño incorrecto.

Revisa las políticas de envío. Las políticas de envío dependen de varios factores, como si el medicamento requiere refrigeración y si la orden es de medicamentos con receta o de venta libre. Los medicamentos que requieren refrigeración, por ejemplo, suelen enviarse de un día para otro para garantizar una llegada rápida. Cuando tu mascota tenga una afección que requiera atención médica inmediata, como la aparición repentina de vómitos, es conveniente comprar el medicamento directamente de tu veterinario en el momento de la consulta.

Inspecciona los medicamentos cuando los recibas. Examina el medicamento para ver si está dañado (pastillas rotas, fugas de medicamentos líquidos) o manipulado, y verifica la fecha de vencimiento. No administres el medicamento si está caducado o dañado. Ponte en contacto con el vendedor para informar del problema.

Si compras los medicamentos para tu mascota por Internet, es importante recordar que tu veterinario sigue siendo el mejor recurso para su cuidado, y debe desempeñar un papel activo en su tratamiento. “Está bien que los dueños de las mascotas puedan conseguir sus medicamentos más baratos por Internet”, dice el doctor en medicina veterinaria Gregory Scott, quien atiende animales exóticos en Vallejo, California. “Lo más importante es que el cliente cumpla con la administración de la medicación, ayudando a la mascota a mejorar”.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.