Las mejores billeteras delgadas

La nueva revolución de las billeteras me dejó atrás.

Mientras criaba a mis hijos y acumulaba poco a poco seguros de salud, tarjetas de crédito y tarjetas de fidelidad de plástico (¡Panera! ¡H Mart! Ese lugar de té de burbujas que nos encanta), mi tradicional billetera de cuero negro de padre aumentó de tamaño. Aunque Kickstarter y otros sitios de microfinanciación colectiva ayudaron a crear una era de estilos más delgados, vanguardistas y a menudo minimalistas que replanteaban el diseño de las billeteras para hombres, yo seguía atascado en algún lugar de 1995 con una billetera cada vez más abultada.

La billetera gruesa y rellena del bolsillo trasero tiene un nombre, y no es uno bonito: “Billetera Costanza“, llamada así por George Costanza en la serie de televisión “Seinfeld”, que llevaba una famosa billetera llena de recibos, cupones y servilletas que terminaba explotando.

No tardé mucho en realizar esta tarea, que consistía en examinar 11 estilos diferentes de billeteras delgadas, y me convencí de que llevaba una carga excesiva en el bolsillo trasero (otro error, pero ya llegaremos a eso) durante demasiado tiempo. El auge de las billeteras delgadas no coincidió con el auge de los teléfonos inteligentes, que han hecho innecesario llevar fotos de los seres queridos, tarjetas de pago de Subway, tarjetas de negocios de papel e incluso dinero en efectivo. Si antes teníamos que llevar siempre 10 u 11 tarjetas, ahora sólo necesitamos tres o cuatro. Esa carga más pequeña ya no requiere un formato de targetero de gran tamaño; ha llegado el momento de adelgazar, si aún no lo has hecho. Me deshago de la billetera de padre para siempre.

¿Qué es una billetera delgada?

Para los objetivos de estas revisiones, buscamos billeteras que, o bien replantean la idea de una billetera tradicional con dos o tres pliegues en un formato completamente nuevo -como los tarjeteros de aluminio y las billeteras que son básicamente dos piezas de metal unidas con una correa- o que ofrecen la experiencia de una billetera de cuero tradicional en un formato más delgado, pequeño y liviano.

Casi todas las billeteras tienen algún tipo de protección RFID, una tecnología de seguridad destinada a proteger las tarjetas de crédito o el pasaporte de la piratería inalámbrica.

Lo que no hemos analizado son las billeteras que sirven como fundas o accesorios para teléfonos inteligentes. Hay todo un mercado de fundas envolventes para teléfonos que incluyen compartimentos para tarjetas y otras funciones de billetera, o que se adaptan al teléfono, como la billetera MagSafe de Apple. En estos análisis me he limitado a las billeteras independientes.

Elección del editor: Ekster Senate Cardholder

Precio: Desde $63

Dónde comprarla: Amazon, Ekster

Material: Aluminio con cuero y correa elástica

Especificaciones: 2.3 x 4.1 x 0.3 pulgadas; 2.1 onzas.

Tres de las billeteras que he probado tienen el formato de tarjetero, en el que una pestaña o un botón hace salir un conjunto de tarjetas de crédito de la parte superior, perfectamente ordenadas en abanico para que puedas sacar rápidamente la que necesitas. Sin embargo, a diferencia de la popular billetera Secrid y de la súper barata Vulkit, el porta tarjetas de la Ekster Senate tiene un diseño que mantiene el botón emergente al nivel del tarjetero de aluminio. No sobresale por la parte inferior como el botón de la Secrid y la Vulkit, que es más fácil que se enganche en un hilo suelto del bolsillo o en el borde del propio bolsillo. La Ekster también incluye una correa para el dinero en efectivo que luce muy elegante, y un tarjetero individual para guardar los billetes en el exterior, con el logotipo de la marca estampado en la parte delantera, y para mantener una tarjeta en el exterior, como una tarjeta de metro para el tap-to-go (toca para entrar). La marca incluye una correa adicional sin el tarjetero, para reducir aún más el tamaño, dentro de una caja muy bonita. La Cardholder viene con varias fichas informativas y prácticas de cartulina gruesa, que incluyen un código QR para el manual de usuario, la historia de la empresa y un código de descuento del 10% para regalar a un amigo. El precio la posiciona justo en el medio de las otras opciones tipo tarjeteros, pero el diseño general y el exquisito embalaje la convierten en mi mejor opción, sobre todo a un precio rebajado de $63 en el sitio web de la empresa.

Similar, pero más cara: Secrid Slimwallet

Precio: Desde $89.95

Material: Cuero, aluminio, acero inoxidable y plástico

Especificaciones: 2.67 x 4 x 0.62 pulgadas; 2.5 onzas.

Dónde comprarla: Secrid, Slim Wallet Junkie

Secrid, con sede en Holanda, lleva desde 1995 construyendo silenciosamente un imperio de tarjeteros minimalistas y billeteras delgadas que se han inspirado en el iPhone, especialmente con el lanzamiento en 2009 de la billetera “Cardprotector”. La Slimwallet que probé combina el popular Cardprotector de Secrid con un envoltorio de cuero para guardar objetos como billetes de dólar, asegurados por un soporte de plástico, y tarjetas adicionales (unas 3 o 4) encima de las 4 o 6 tarjetas que se guardan en el compartimento principal. Un botón de plástico en la parte inferior de la billetera, que sobresale por ese lado, saca las tarjetas y las abre en abanico, facilitando su acceso. La Slimwallet viene en una elegante caja negra plegable que contiene varias tarjetas de muestra, una moneda falsa para mostrar en la billetera y un papel plegable con información sobre la empresa. El estuche de cuero es robusto, el botón del tarjetero tiene un sonido agradable, e incluso cuando se llena con tarjetas protegidas con RFID y un rastreador Tile Slim, todo el paquete sigue siendo mucho más pequeño y delgado que mi antigua billetera de 2 pulgadas. Y cabe perfectamente en mi bolsillo delantero. De todas las billeteras que probé, esta es la que ofrece la transición más perfecta a una billetera de estilo minimalista, con la envoltura de cuero que brinda cierta sensación de un estilo más tradicional. La calidad es excelente, pero la diferencia de precio entre la Secrid y la magnífica billetera Ekster no se justifica, incluso con la elegante envoltura de cuero. El precio de $95 la convierte en la billetera más cara de esta ronda, junto con la Ridge.

Minimalismo de nivel militar: The Ridge

Precio: Desde $95

Material: Aluminio con correas elásticas para el dinero

Especificaciones: 2.1 x 3.4 x 0.23 pulgadas; 23 onzas

Dónde comprarla: Amazon, The Ridge

La billetera The Ridge está construida como un tanque. Es una billetera minimalista entre las minimalistas, con sus dos piezas de aluminio curvado unidas por una correa de nylon elástico. La Ridge viene con una correa o con un clip para el efectivo. La nuestra tenía la correa, que cuenta con una bonita pieza metálica con el logotipo en relieve para sujetar el dinero en el exterior del tarjetero. Una hendidura del tamaño del pulgar te permite sacar las tarjetas del tarjetero y abrirlas en abanico para elegir la que necesitas. El material elástico permite guardar muchas tarjetas (hasta 12), pero, por supuesto, cuantas más tarjetas pongas, más gruesa será la billetera. Incluye una herramienta de destornillador y tornillos adicionales que te permiten cambiar las placas de aluminio de ambos lados por un color o material diferente, como fibra de carbono u oro enchapado. La Ridge no viene con placas adicionales. Hay siete pequeños tornillos que sujetan una placa en cada lado; que es fácil quitarlos con la herramienta, pero volver a ponerlos es un tanto más difícil y lleva más tiempo. Este estilo de billetera requiere un poco de tiempo para acostumbrarse si vienes de una billetera de cuero. Y así como muchas de las billeteras con tarjetero revisadas, no se lleva bien con las tarjetas de negocios de gran tamaño o cualquier otra cosa más grande que una tarjeta de crédito de tamaño estándar; sobresalen notablemente. Pero el formato pequeño tiene sus ventajas: Es más liviana en el bolsillo de lo que se espera, y su aspecto único la convierte en un tema de conversación. El embalaje es práctico y resistente: “Las instrucciones son complicadas. Nosotros no somos complicados”, dice un folleto. Por $95, seguramente podrías permitirte ser un poco más complicado. La billetera The Ridge parece más un equipo de supervivencia que de moda masculina, pero quizás eso sea exactamente lo que buscas.

Para los amantes de Apple: Nimalist AirTag Wallet

Precio: Desde $39.95

Material: Cuero y metal

Especificaciones: 2.1 x 3.3 x 0.2 pulgadas; 1.1 onzas (sin AirTag)

Dónde comprarla: Nimalist

El producto de Nimalist es una de las nuevas billeteras que intentan incorporar en su diseño el dispositivo de seguimiento de Apple en forma de disco, que se vende por separado. El problema es que los AirTags no tienen, por naturaleza, una buena forma para ponerlos en una billetera, lo que hace que las billeteras parezcan tener un pezón plateado o un botón de ascensor sobresaliendo. Es una lástima, porque por lo demás es una billetera estupenda, con cuero suave y siete bolsillos muy finos con capacidad para 12 tarjetas. El compartimento central, en particular, es una maravilla que puede guardar fácilmente 10 billetes de dólar doblados sin añadir mucho grosor. Sin embargo, llevar la billetera Nimalist AirTag en el bolsillo delantero o trasero hace que el bulto de la AirTag sea inevitable. Las AirTags para billeteras se beneficiarían de un perfil plano, pero habrá que discutirlo con el equipo de diseño de Apple. Para mí, que soy un devoto usuario de Tile, esta billetera es un fracaso. Pero para la persona que debe llevar un AirTag en su billetera en vez de en un llavero, donde se ve mucho mejor, esto es seguramente lo mejor que se puede conseguir.

La opción más económica: Vulkit VC-104

Precio: Desde $16.99

Material: Estuche de aluminio con bolsillo frontal elástico

Especificaciones: 2.4 x 4.25 x 0.5 pulgadas; 2.1 onzas

Dónde comprarla: Amazon, Vulkit

Con un diseño de tarjetero emergente similar a las billeteras Secrid y Ekster de esta ronda, la Vulkit VC-104 tiene una gran ventaja a su favor: el precio. Por $20, se puede considerar como un juego de ruedas de entrenamiento de bajo riesgo para tu primera billetera minimalista, y así ver si te gusta el cambio. Vulkit también ofrece una amplia gama de colores para su versión VC-104, incluyendo modelos de dos tonos. La mayor diferencia entre esta billetera y, por ejemplo, la Ekster, es que la Vulkit tiene un bolsillo frontal de nailon elástico apto para billetes o monedas de dólar doblados. Pero ese delgado compartimento y el propio tarjetero no permiten alojar tarjetas de negocios o de fidelidad de mayor tamaño. Y, como en el caso de la Secrid, el mecanismo de apertura de las tarjetas sobresale por la parte inferior de la billetera, lo que distraerá a algunos amantes del diseño. Aun así, por $20, es bastante barata como para comprar varios colores y cambiarlos como parte de tu rotación de moda, si te termina gustando tanto la Vulkit como para hacer el cambio permanente.

Otras billeteras delgadas que probamos

Bellroy Hide & Seek Wallet

Precio: $89

Material: Cuero

Especificaciones: 3.7 x 4.5 x 0.5 pulgadas; 1.8 onzas.

Dónde comprarla: Amazon, Bellroy, Bespoke Post

Al ser una de las primeras billeteras que examiné, me impresionó de inmediato la calidad de fabricación y el estilo de la Hide & Seek, que ofrece más ranuras para colocar tarjetas que mi billetera de padre e incluso compartimentos ocultos para guardar más dinero y monedas. La caja grande en la que viene la billetera es de color naranja brillante en el interior, con información de registro amigable (“Día uno. Hagamos que cuente”) dentro de su contenedor moldeado estilo bandeja. La billetera huele como a una elegante tienda de ropa masculina de antaño, pero es tan moderna que ofrece protección RFID. Recién al final del proceso de revisión me di cuenta de que la Bellroy, con su encantadora etiqueta metálica de búho en el exterior, quizás sea demasiado tradicional. Sus grandes dimensiones en relación con las otras billeteras hacen que sea cuestionable su uso en la mayoría de los bolsillos delanteros, a pesar de la delgadez general de la billetera. Su promesa de albergar 12 tarjetas además de dinero en efectivo y monedas podría ser la opción equivocada para quien busca llevar menos y tener una vida más racionalizada, sin embargo la marca Bellroy también ofrece opciones más minimalistas.

Dun Wallet

Precio: Desde $60

Material: Cuero

Especificaciones: 3×4.1×0.25 pulgadas; 0.9 onzas.

Dónde comprarla: Amazon, Dun

Si lo que quieres es que sea delgada, la billetera Dun, fabricada en Europa, tiene un grosor de un cuarto de pulgada. Mantiene un perfil delgado incluso si se introducen billetes de $10. Con esos billetes y una tarjeta de crédito en cada ranura, la Dun sólo tiene media pulgada de grosor. A partir de ahí, sin embargo, la billetera resulta un poco problemática si se quiere llevar más de cuatro tarjetas, ya sean de identificación o de crédito. Esas son todas las ranuras que tiene y, como todas están protegidas con RFID, no podrás hacer ningún tipo de pago o entrada en el metro sin sacar la tarjeta necesaria de la billetera. Es bonita, con el logotipo de Dun en una pequeña pieza de metal en el borde de la billetera. Pero, a diferencia de todas las demás billeteras que probé, ésta tiene un olor penetrante y químico que no desaparece después de varios días de uso. El embalaje tampoco me gustó. La billetera negra incluye una hoja de instrucciones en papel negro delgado con texto negro, casi imposible de leer sin iluminar el mini folleto. Viene en un sobre de papel fino, también con el logotipo de Dun. Si estás dispuesto a ser realmente súper minimalista, esta es una buena opción, pero a mí el olor por sí solo fue suficiente para mantenerme alejado.

Herschel Charlie RFID Card Case Wallet

Precio: Desde $21.99

Material: Cuero, poliéster o goma

Especificaciones: 3 x 4 x 0.25 pulgadas; 1 onza.

Dónde comprarla: Amazon, Herschel, Nordstrom, Walmart

Con un aspecto más parecido al de un monedero que al de una billetera, el modelo Charlie de Herschel ofrece protección RFID en sus cuatro bolsillos, incluida una ranura más grande en el centro que se abre para descubrir un característico forro a rayas blancas y rojas, similar a una pequeña etiqueta que tiene en el costado. La billetera se siente rígida, pero no es desagradable; no se hunde ni se dobla fácilmente ni siquiera cuando está vacía. La gran variedad de estilos disponibles de la billetera Charlie es impresionante. La única crítica es que hay tres etiquetas en el bolsillo central, una con la marca, otra con los materiales y otra con el número de serie. No hay una manera sencilla de quitar las etiquetas que yo haya encontrado, sin dañar la billetera. Las etiquetas estorban a la hora de colocar las tarjetas en ese compartimento y entorpecen lo que, sin embargo, es un diseño sencillo y muy elegante. Así como en el caso de la billetera Dun, no hay ningún bolsillo que no tenga forro con protección RFID.

Serman Brands 1.0 RFID Blocking Wallet

Precio: $29.99

Material: Cuero con una funda de plástico transparente para el documento de identidad y un clip metálico para el dinero

Especificaciones: 2.85 x 3.9 x 0.5 pulgadas; 1.7 onzas

Dónde comprarla: Amazon, Serman Brands

La billetera Serman Brands 1.0 RIF Blocking gana en una categoría: el mejor embalaje. De hecho, la elaborada caja de la billetera de cuero la convierte en una opción fácil para regalar. La billetera está envuelta en un lujoso papel de seda de marca dentro de una bolsa de plástico, dentro de una bolsa de tela con cordón, dentro de una bonita caja que incluye una pequeña muestra de cuero. La caja está envuelta en otra bolsa de plástico y en el interior de la propia billetera hay una simpática nota de agradecimiento, un código de cupón e instrucciones sobre el uso de su clip para sujetar el dinero y su compartimento deslizante para tarjetas. Puede ser una buena presentación, pero no parece tan buena si te preocupa el medio ambiente. ¿Pero qué tal es la billetera? Es un accesorio muy bonito, con un acabado similar al de la gamuza. Sin embargo, después de unos pocos días de uso, el material se ha desgastado bastante al introducir y sacar las tarjetas de la ranura exterior. El clip para el dinero sujeta bien el efectivo pero añade grosor en el pliegue. El único problema que experimenté fue que no importaba cómo dispusiera una tarjeta de metro en los bolsillos exteriores, que tienen una ranura de acceso o una funda de plástico, la tarjeta nunca funcionaba mientras estaba dentro de los bolsillos exteriores de la billetera, presumiblemente debido a la protección RFID (esto funcionaba en algunas de las otras billeteras con bolsillos exteriores). Era una molestia sacar la tarjeta del metro para usarla cada vez. Lo más ingenioso es una correa que levanta las tarjetas introducidas en el compartimento detrás del bolsillo del carné de identidad. Buenos materiales y gran tamaño, pero el embalaje es el sueño de cualquier persona que abre una caja.

Tarjetero Travando Austin RFID Bifold

Precio: $35

Material: Cuero sintético

Especificaciones: 3.1 x 4.5 x 0.6 pulgadas; 2.4 onzas.

Dónde comprarlo: Amazon

Muy similar a la billetera Serman Brands RFID-blocking, esta billetera cuenta con un clip para dinero de tamaño completo en su interior, pero no es removible. Su diseño también incluye un bolsillo transparente, un bolsillo frontal que deja al descubierto parte de la tarjeta que se guarda allí, y tuve un problema similar para conseguir que una tarjeta de metro funcionara dentro de la billetera. La Travando tiene muchos bolsillos, suficientes para guardar 11 tarjetas, y es inusual porque viene en cuero sintético, no en cuero real como la mayoría de las billeteras no metálicas que probé. Pierde un poco frente a la billetera de diseño similar de Serman Brands, aunque sólo sea porque su embalaje no es tan bonito, y eso que esta billetera es más cara. Sin embargo, Amazon ha estado ofreciendo un descuento en la billetera, bajando un poco el precio, lo que puede hacerla un tanto más competitiva para alguien que busque una billetera con bloqueo RFID de estilo tradicional.

Trayvax Armored Summit

Precio: $34.99

Material: Acero con correa de nailon y acabado de melonita

Especificaciones: 2.35 x 3.75 x 0.375 pulgadas; 2.6 onzas.

Dónde comprarla: Amazon, Trayvax

La propuesta de Trayvax, la Armored Summit, fue la única billetera que probé, excepto quizás la Dun Wallet, que de entrada no me gustó y nunca podría verme adoptándola de manera permanente. Consiste en dos piezas de metal unidas por una correa que se puede ajustar, pero no muy fácilmente. Las piezas de metal tienen agujeros, supuestamente para reducir el peso y hacer más accesibles las tarjetas. Pero a diferencia de la Ridge, que tiene una inteligente forma de V en la que se abre para el acceso, la Armored Summit resultó muy difícil de ajustar con precisión en cuanto a la tensión necesaria para mantener las tarjetas firmemente dentro. Si tienes que cambiar la cantidad de tarjetas que llevas a menudo, estarás haciendo ajustes constantemente. El lado positivo es que es la única billetera de la ronda que tiene un orificio para colgar un llavero o un mosquetón. Pero eso no cambia mi opinión de que la Armored Summit es un diseño feo que no es tan fácil ni tan cómodo de ajustar como casi todas las demás billeteras delgadas que probé.

Cómo evalué estas billeteras delgadas

Al cambiar mi gigantesca billetera de casi 2 pulgadas de grosor por estos modelos más delgados, primero me deshice de casi la mitad del contenido de mi antigua billetera. Eso significó dejar de llevar las tarjetas de crédito de tiendas como Old Navy y JCPenney que uso con poca frecuencia, las múltiples tarjetas de seguro médico de mis hijas y mías que podía llevar en mi teléfono como fotos, y varias mini tarjetas de fidelidad de H Mart, Best Buy y otros comercios.

Para probar las billeteras, terminé cargando cada una con:

– $40 en efectivo (dos billetes de $20)

– La licencia de conducir

– Mi tarjeta de crédito principal

– Mi tarjeta de débito bancaria

– Mi tarjeta de la biblioteca local

– Un rastreador de localización Tile Slim, que llevaba en las billeteras en las que cabía, siendo las billeteras Trayvax y Ridge las excluidas.

– Cuando viajé a Washington, D.C., también llevé una tarjeta con la llave de la habitación del hotel y una tarjeta de metro con RFID para entrar y salir de las estaciones.

Para cada billetera, pasé uno o dos días haciendo recados, conduciendo y comprando, tanto en negocios como en línea desde mi escritorio, donde quizás tenía que sacar una tarjeta de crédito para hacer una compra.

Pasé cinco días en un viaje de cumpleaños a Washington, D.C., donde pude llevar las billeteras conmigo mientras andaba en patinete, viajando en metro y en servicios de transporte público, y haciendo muchas caminatas.

En todos los casos, guardé las billeteras en el bolsillo delantero izquierdo, un gran cambio para mí, que desde hace mucho tiempo llevo las billeteras en el bolsillo trasero. En mi bolsillo izquierdo a veces también llevo un estuche de AirPods y un cubreboca. En el bolsillo derecho llevo mi iPhone.

Todos los expertos con los que hablé sobre las billeteras coincidieron en que la era de las billeteras de bolsillo trasero debería haber terminado. No solo se han relacionado con posibles problemas de salud, sino que simplemente no son necesarias en la era de las billeteras más delgadas y ordenadas. “Sólo por el bien de tu columna vertebral, ¿por qué arriesgarte?”, dice David Bruce, propietario en el Reino Unido de Slim Wallet Junkie, una tienda de billeteras en línea. “También puedes romper tus tarjetas. Puede caerse en el inodoro. Hay todo tipo de problemas funcionales. El bolsillo delantero es lo mejor”. Además de todo eso, Bruce dice que una billetera de bolsillo delantero es más difícil de robar.

Ronald Smith, un estilista personal de The QG con sede en Baltimore, dice que todavía recibe clientes con gigantescas billeteras llenas de recibos y facturas. Para la ropa a medida o cualquier prenda que no quieras que se abulte, es esencial una billetera más pequeña. Si llevas un traje, el bolsillo de la chaqueta es el lugar ideal para guardar la billetera, pero tampoco debe ser demasiado gruesa.

“Elige algo más pequeño”, dice Smith. “Llevas un objeto que prácticamente contiene toda tu vida. ¿Para qué tanto necesitas una billetera? Yo llevo un documento de identidad, dos tarjetas, la tarjeta de AAA y la del seguro. Y eso es todo”.

Smith también sugiere tener cuidado con las billeteras hechas de metal o que tienen interruptores que sobresalen. Dice que los materiales más duros o las piezas que sobresalen podrían desgastar más rápidamente los bolsillos de los trajes y pantalones donde se llevan.

Bruce afirma que el auge de las billeteras en Kickstarter creó una explosión de interés por estos productos; para los diseñadores, supuso una oportunidad de entrar en el mundo de la microfinanciación colectiva. “Una billetera es una pieza de ingeniería relativamente sencilla. Todo aquel que quiso entrar en el terreno de Kickstarter encontró en esto un buen punto de partida”, afirma.

En cuanto a lo que hay que buscar, Bruce dice que los clientes empezaron a interesarse mucho por la protección RFID hace unos cinco años y que algunas de las billeteras mejor diseñadas ofrecen protección para las tarjetas, pero también una ranura o bolsillo que no la tiene. “Para el tren o en el metro, tú quieres poder hacer pago sin contacto con una tarjeta, y quieres que el resto de tus tarjetas estén protegidas”.

En mi prueba de las billeteras, no todas lograron ofrecer esa flexibilidad.

Bruce dice que las billeteras AirTag se están haciendo populares, al igual que las billeteras que integran el transporte de un teléfono con un cargador de batería que sirve de funda para el móvil, pero “o son demasiado grandes o no sirven para cargar el teléfono, y no hay un término medio”.

La mayoría de las ventas de Bruce no son necesariamente billeteras con un montón de ornamentos tecnológicos. “La mayoría de la gente quiere algo delgado y funcional”, dice. “La gente en Kickstarter sigue intentando reinventar la billetera. Generalmente se vuelve a la idea de una billetera atractiva que contenga las tarjetas”.

¿Los hombres todavía necesitan llevar una billetera?

Se plantea la cuestión de si nuestra inevitable marcha hacia lo digital podría suponer algún día la muerte del mercado de las billeteras por completo.

Hasta que todos los documentos de identidad y las tarjetas de crédito estén en el teléfono y la sociedad carezca por completo de dinero en efectivo, es poco probable que eso ocurra. Pero la necesidad de billeteras más grandes, con más de 8 o 9 ranuras, podría estar llegando a su fin para la mayoría de la gente.

Aunque la mayoría de las billeteras se diseñan exclusivamente para los hombres, Bruce afirma que los minoristas de billeteras ofrecen más productos de género neutro, y aunque a veces se trata de una oferta de color destinada a atraer a las mujeres, ése podría ser un ámbito en el que el mercado de las billeteras podría expandirse. “Sin duda, cada vez está menos definido en cuanto a género que hace 10 o 20 años”, afirma.

Una buena billetera, dice Bruce, debería durar unos cinco o seis años, como mínimo. Algunos fabricantes, dice, ofrecen una garantía de dos o tres años. Bellroy y Secrid, por ejemplo, tienen una garantía de tres y dos años para las billeteras, respectivamente. La Trayvax que probé tiene una garantía de 65 años, y la Ridge está cubierta de por vida.

Es difícil imaginar qué llevará la gente en sus bolsillos en el siglo XXII, pero por ahora, Smith dice que es poco probable que las billeteras desaparezcan mientras sigamos teniendo tarjetas y dinero en efectivo que llevar y días festivos por los que salir de compras.

“Creo que todavía hay un lugar para que un caballero lleve algo en el bolsillo, como una billetera”, dice Smith. “Es un regalo para el Día del Padre que no puede pasar de moda”.

Desafío de 10 billetes + tarjetas y rastreador

Ekster: 10 billetes, 4 tarjetas de crédito y un rastreador Tile caben cómodamente, con espacio para una o dos tarjetas más si los billetes se guardan en el bolsillo exterior o en la correa para el dinero. Eskter recomienda 7 tarjetas para que quepan en el modelo Senate; yo sólo recomendaría más si llevas menos efectivo.

Dun: Mantiene un perfil delgado de 0.5 pulgadas incluso con los billetes y una tarjeta de crédito en cada una de las cuatro ranuras. Puedes duplicar las tarjetas en cada ranura para tener hasta 8 o introducir un rastreador Tile sin agregar mucho grosor adicional.

Nimalista: Los billetes de dólar, las tarjetas de crédito y un rastreador Tile le agregan tanto grosor a la billetera AirTag que termina siendo de una pulgada de espesor, con suficiente abultamiento en el medio como para devolverla al territorio de la billetera de padre. Nimalist dice que pueden caber 12 tarjetas en esta cosa, pero probablemente no querrás hacerlo además del AirTag.

Travando: Los billetes, las tarjetas y el rastreador Tile añaden un grosor considerable a esta billetera, que la ensancha más de una pulgada, y hace que la marca metálica Travando parezca sobresalir más de lo necesario. Puede llevar 10 tarjetas y dinero en efectivo, aunque no sin problemas de volumen. La culpa es del clip metálico para el dinero que lleva dentro.

Secrid: Las tarjetas no son un problema aquí. Puedes meter 5 o 6 en el compartimento de aluminio y 2 o 3 más, o un rastreador Tile, en las fundas de cuero. Pero el porta dinero tiene un verdadero problema con más de unos pocos billetes, ya que requiere que se doblen dos veces. Diez billetes doblados así duplican el grosor de la billetera a una pulgada completa.

Bellroy: El diseño tradicional se traduce en un volumen tradicional: si metes 10 billetes y 6 tarjetas en esta billetera, su grosor se amplía a una pulgada y media. Definitivamente tiene espacio para mucho dinero en efectivo en sus compartimentos principal y secreto, pero un rastreador Tile y más de 3 o 4 tarjetas de crédito realmente engrosan las cosas. Bellroy dice que se pueden meter más de 12 tarjetas en la Hide & Seek. Yo no lo recomendaría.

Serman Brands: Se tragó 10 billetes, un rastreador Tile y 5 tarjetas como si nada, engrosando sólo hasta un cuarto de pulgada. Podrías introducir 8 o 9 tarjetas en total, ya que su diseño hace un gran trabajo al mantenerse delgado bajo presión.

Vulkit: El dinero plegado en el bolsillo de nailon de la billetera Vulkit sólo agrega media pulgada de volumen, y el estuche de aluminio sostiene cinco tarjetas cómodamente. Más allá de eso, por ejemplo, meter la Tile en el segundo bolsillo exterior u optar por 2 o 3 tarjetas más de tamaño estándar en su lugar, hace que parezca más gruesa de lo que debería.

Herschel: Es muy estrecha, pero la Herschel puede acomodar 10 billetes en su bolsillo central, un rastreador Tile y 5 tarjetas en sus otros bolsillos, pero ese es el límite. Sin el rastreador Tile, son más bien 7 u 8 tarjetas.

Ridge: Sorprendentemente, 5 tarjetas, un rastreador Tile y 10 billetes hacen que el grosor total de The Ridge sea de sólo ¾ de pulgada. Se podría ampliar más y llegar a tener hasta 12 tarjetas, según Ridge. El ingenioso clip para el dinero mantiene el efectivo contenido y compacto.

Trayvax: Al igual que The Ridge, soporta las tarjetas, el rastreador Tile y el dinero en efectivo, con un grosor de menos de una pulgada incluso con 5 tarjetas, el rastreador Tile y 10 billetes. Podrías meter unas 8 tarjetas sin incluir el Tile y llevando menos billetes.

Esta evaluación del producto forma parte del programa de revisiones Fuera de los Laboratorios (Outside the Labs) de Consumer Reports, que es independiente de nuestras pruebas y calificaciones de laboratorio. Nuestras revisiones Fuera de los Laboratorios son hechas en casa y en otros entornos habituales por personas, incluidos nuestros periodistas, con experiencia o familiaridad especializada en el tema, y están diseñadas para ofrecer otra perspectiva importante para los consumidores cuando compran. Aunque los productos o servicios mencionados en este artículo no figuren actualmente en las calificaciones de CR, podrían llegar a ser probados en nuestros laboratorios y calificados de acuerdo con un protocolo objetivo y científico.

Al igual que todas las evaluaciones de productos y servicios de CR, nuestras revisiones Fuera de los Laboratorios son independientes y están libres de publicidad. Si quieres saber más sobre los criterios de nuestras pruebas de laboratorio, visita la página de Investigación y Pruebas de CR.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.