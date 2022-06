Federico Valverde pidió disculpas al presidente de Uruguay por un gesto que hizo en el amistoso contra Panamá

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, salió al paso de las críticas que provocó un gesto suyo antes del inicio de un partido con Uruguay, ante Panamá en el Centenario de Montevideo, cuando no salió en la foto del equipo con el presidente Luis Lacalle por agacharse a colocarse las medias.

🇺🇾 En el partido de ayer de Uruguay contra Panamá, Valverde prefirió no salir en la foto que hizo el plantel con el presidente Lacalle Pou.pic.twitter.com/XvHSX7cSEH — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) June 12, 2022

“No he salido a hablar antes porque consideraba que no tenía que dar explicaciones de mis actos dentro de una cancha de fútbol, pero después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos”, escribió en sus redes sociales.

“Siempre fui un chico de perfil bajo. Jamás he levantado la voz y nunca he tenido un problema con nadie. Siempre que puedo intento pasar desapercibido, simplemente por una razón: yo sólo vivo por y para el fútbol. Esta vez, el fútbol me jugó una mala pasada. Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomodé las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y mi cabeza solo quería jugar a la pelota”, explicó.

Fede Valverde dejó claro el amor a su patria pese a haberse marchado joven a jugar al Real Madrid.

“Me fui de Uruguay siendo un niño, pero jamás olvidaré donde nací. Amo a mi país y por eso se merecen mis disculpas. Perdón. Perdón a los que creen que falte el respeto al Presidente. Perdón a los que piensan que falte el respeto al Pabellón Nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tomé partido por una postura política”.

“Quizá no sea la manera que ustedes esperan que defienda un país, pero no sé hacerlo de otra forma que no sea con la pelota en los pies. Perdón y gracias”, sentenció.

