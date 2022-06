Exclusiva

Maripily Rivera recibe sus 45 años regresándose a Puerto Rico. Y para ello hizo un doble festejo: en Miami, la ciudad que deja, y en La Isla del Encanto, a donde se muda por un año.

Después de tantos años, Maripily aceptó hacer una obra de teatro en Puerto Rico, ‘Maripily y sus Dos Maridos’, y para ello se mudará de regreso con su familia por un año.

Rivera lo anunció en el cumpleaños que hizo con sus amigos en Miami, el cual funcionó como una especie de ‘hasta luego’, y allí en exclusiva nos contó que además para ello hasta rentó el piso que tiene en un edificio muy exclusivo en la zona financiera de Miami, el mismo en donde tienen sus propiedades Luis Miguel, y el tenista Juan Manuel del Potro, entre otros.

Como te contamos, la obra se llama “Maripily y sus Dos Maridos’, y por supuesto será la protagonista: “Este es el sueño de cualquier mujer… Yo soy una mujer polifacética y esta vez me toca trabajar en mi país, voy a estar cerca de la familia, los fines de semana con la obra de teatro, voy a estar de viernes a domingo”

Además de seguir de cerca sus negocios de indumentaria como trajes de baño, jeans, ropa deportiva y ahora su segundo perfume, le permitirá estar cerca de su familia, en especial de su padre, quien es su gran consejero, y su hijo Joe Joe, quien ya lleva varios años viviendo en Puerto Rico junto a su padre.

“No sé si me voy a acostumbrar después de 16 años, si es que voy a extrañar mucho lo que es Miami, porque aquí tengo muy buenas amistades, tengo mi hogar, que lo tuve que poner a alquilar entre que voy y vengo, y lo importante es experimentar y hacer cosas diferentes, y regreso”, nos siguió diciendo en exclusiva.

Y antes de soplar velitas, nos adelantó qué es lo que desea para estos 45 años que comienza lleno de retos:

“Para estos 45 años lo que más le pido a Dios es vida, porque me ha dado tantas bendiciones en la vida, he podido realizarme en tantas áreas como madre, como empresaria, como mujer, y lo que le pido a Dios que me siga dando la fortaleza, y me siga llenando de vida y de salud para poder disfrutar. Entiendo que estoy en la mejor etapa de la vida, tanto emocionalmente, como profesionalmente, es cuando más centrada, tranquila, cuando mejor me cuido, por eso estoy celebrando el amor de mi hijo, mi familia, mis amistades”, concluyó.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A MARIPILY EN VIDEO:

