Tyler Anderson, la gran sorpresa de los Dodgers, pierde el juego sin hit ni carrera en el noveno inning por triple de Shohei Ohtani

En un equipo plagado de estrellas, no se suponía que el nombre de Tyler Anderson llegaría a resonar con los Dodgers de Los Ángeles. Pero resulta que el lanzador zurdo se ha convertido en la mayor sorpresa de los favoritos de la Liga Nacional y la noche del miércoles lanzó el partido de su vida.

Anderson estuvo muy cerca de lograr la hazaña de lanzar un juego sin hit ni carrera, pero con un out en la novena entrada Shohei Ohtani conectó el lanzamiento 123 de Anderson para un inobtejable triple que quebró la obra maestra. Los Dodgers vencieron a los Angels 4-1 para barrer con la Serie del Freeway que en esta ocasión fue de dos partidos.

Ohtani breaks the no-no with his first triple of the season #GoHalos | @Angels pic.twitter.com/H3FwDyhnA6 — Bally Sports West (@BallySportWest) June 16, 2022

Anderson se unió a los Dodgers como un brazo de respaldo que pudiera ser utilizado en la rotación de abridores o el bullpen, pero hoy por hoy es uno de los mejores pitchers de la Liga Nacional. De hecho, él ahora comparte el liderato de las Ligas Mayores con récord perfecto de 8-0. Su compañero Tony Gonsolin había sido el primero en conseguirlo la noche previa. Alek Manoah de Toronto y Justin Verlander de Houston también tienen ocho ganados, pero han perdido decisiones.

Luego de retirar el octavo inning con un ponche y 117 lanzamientos totales, había suspenso en Dodger Stadiums sobre si el manager Dave Roberts dejaría a Anderson continuar. En el pasado ha habido ocasiones en las que el piloto de los Dodgers ha relevado a pitchers que se encontraban cerca de un juego sin hit ni carrera al apegarse a los límites de pitcheadas determinados para evitar el riesgo de lesiones.

Pero el miércoles, Roberts lo dejó seguir a pesar del alto número de disparos, cuando los Dodgers ganaban 4-0. La emoción subió al máximo luego que Anderson comenzó el noveno inning ponchando a Mike Trout con el lanzamiento 122.

Entonces le tocaba batear al MVP reinante de la Liga Americana, Ohtani, y el astro japonés aprovechó que el pitcher zurdo dejó un cambio de velocidad colgado sobre el home para conectar una línea indiscutible a la esquina del jardín derecho. "This is the best stadium in baseball, the best atmosphere in baseball. They were the best fans tonight, it was amazing." pic.twitter.com/EaK9nvf5AS— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 16, 2022

Anderson fue retirado de inmediato tras 8.1 innings bajo tremenda ovación de los aficionados. Como Ohtani anotó por un hit de Matt Duffy contra el relevista Craig Kimbrel, a Anderson se le anotó una carrera limpia, con 8 ponches y 2 bases por bola. Su promedio de carreras limpias es 2.82.

Los Dodgers (39-23) anotaron tres veces en el primer inning contra Reid Detmers gracias al jonrón con dos hombres en base de Will Smith. Trea Turner agregó cuadrangular solitario en la tercera entrada. Will Smith, toda una estrella. 🌟https://t.co/0dIn2voLhH pic.twitter.com/3KIRleh47c— Los Dodgers (@LosDodgers) June 16, 2022

