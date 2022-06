Thalía preocupa a sus fans tras aparecer con moretones en las piernas: “Que te vea un doctor”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Thalía sorprendió a sus seguidores de redes sociales compartiendo algunos detalles de lo que está viviendo durante las filmaciones de su próximo proyecto y, aunque no reveló si tiene que ver con un clip musical o de su regreso a la pantalla, mostró los enormes moretones que le quedaron en una de sus piernas después de tres días de arduo trabajo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la cantante mexicana compartió un video que alarmó a sus 19.4 millones de seguidores, quienes mostraron preocupación por su apariencia y no dudaron en expresar sus muestras de cariño.

“3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming (Vamos, sigue filmando)!“, escribió la famosa demostrando que nada le impedirá volver a demostrar sus dotes como actriz.

Durante la grabación de unos cuantos segundos, Thalía posó frente al espejo del que podría ser su camerino, en donde también se aprecia maquillaje y algunas botellas de agua. Pero sin duda lo que llamó la atención fue que alzó una de sus piernas para mostrar los moretones que le salieron, por lo que enseguida recibió mensajes de sus fieles admiradores que se mostraron preocupados por su salud.

“Pobrecita cuídate”, “¿Y esos golpes?“, “Que te vea un doctor“, “¿Qué te paso en la pierna?“, “Nooo ¿Y esos machucones?”, fueron solo algunas interrogantes que generó el video que registra más de 4 millones de reproducciones.

Tras la polémica que se generó, la protagonista de telenovelas como ‘María Mercedes’, ‘Marimar’ y ‘María la del Barrio’ recurrió a las historias del mismo perfil social para mostrar a detalle los moretones que le siguen saliendo en todo el cuerpo, además de explicar que se deben a las coreografías de su nuevo proyecto y pidió a sus fanáticos estar atentos de lo que está preparando pues se trata de una gran sorpresa en la que las coreografías serán impactantes.

“He estado haciendo tantas coreografías, eh estado bailando y corriendo de aquí para allá que de pronto me subo en una mesa, me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y como que me tropiezo con algunos de los tipies que hay de las luces. Es lo que hay detrás de un proyecto tan querido y apasionado como este“, mencionó en una serie de videos en los que también agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

