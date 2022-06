Cómo deshacerte de los mosquitos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los mosquitos son uno de los insectos más despreciados del planeta, y con razón. Como si no fuera suficiente, que te zumben incesantemente cerca de la oreja y que te cubran el cuerpo con ronchas rojas que no paran de picar, los mosquitos pueden transmitir una serie de enfermedades infecciosas, por lo que pasan de ser una molestia a una amenaza para la salud.

El virus del Nilo Occidental, que es por lejos la enfermedad transmitida por mosquitos más común en los Estados Unidos, ha afectado a casi 2,700 personas desde 2003, según los datos de los Centros para el Control de Enfermedades, y es probable que el número total sea mucho mayor.

Deshacerse de los mosquitos requiere un enfoque múltiple. Primero, mantén a los mosquitos lejos de tu jardín. Esto no solo hará que pasar tiempo al aire libre sea más cómodo, sino que también ayudará a minimizar las posibilidades de que los mosquitos entren en tu casa. En segundo lugar, usa un repelente de mosquitos seguro y eficaz.

Después de todo, controlar la población en general requiere esfuerzos específicos. Incluso si te deshaces de los mosquitos en tu jardín, el de tu vecino podría ser un caldo de cultivo, explica Jody Gangloff-Kaufmann, entomóloga y coordinadora del Programa de Manejo Integrado de Plagas del Estado de Nueva York en la Universidad de Cornell.

Y hagas lo que hagas, disminuirás el riesgo de que te piquen si evitas salir durante las horas en que se alimentan: es decir, al amanecer y al atardecer para el mosquito doméstico del norte, la variedad más común en la mayor parte de los Estados Unidos.

Para averiguar cómo deshacernos de los mosquitos en el jardín, le pedimos a Gangloff-Kaufmann consejos respaldados por la ciencia. También hicimos pruebas exhaustivas en humanos en nuestros laboratorios, para descubrir cuáles son los mejores repelentes contra mosquitos para protegerte y a tu familia. Esto es lo que descubrimos.

1. Instala barreras a prueba de insectos

Gangloff-Kaufmann recomienda utilizar mosquiteros de malla fina en todas las ventanas y puertas abiertas. Esto permitirá que la brisa cruzada entre a tu casa, pero las aberturas de los mosquiteros son demasiado pequeñas para que los mosquitos entren. También considera instalar un mosquitero en el porche. “Los mosquiteros son simplemente el mejor dispositivo de control de mosquitos que existe”, afirma. “Es uno de los métodos originales de control de plagas en el hogar y por una buena razón”.

Si ya tienes mosquiteros, examina los sellos alrededor de los bordes y usa un kit de reparación para arreglar cualquier desgarre y mantener alejados a los mosquitos.

2. Elimina el agua estancada

“Las larvas de los mosquitos se desarrollan en el agua”, explica Gangloff-Kaufmann, “y pueden hacerlo incluso en la pequeña cantidad de agua que cabría en la tapa de una botella”.

Entonces, para deshacerte de los mosquitos en el jardín, es imprescindible vaciar los juguetes acuáticos que están al aire libre y quitar las carretillas u otros equipos de exterior que pueden acumular agua cuando llueve. Mantén las canaletas y líneas de drenaje despejadas: las hojas y las ramas atascadas pueden hacer que el agua se acumule.

Los huevos puestos en el agua se convierten en ninfas en solo 4 días. Así que, si llueve un lunes, no esperes hasta el fin de semana para deshacerte del agua estancada. Para entonces será demasiado tarde.

3. Mantén el jardín limpio

Utiliza una cortadora de césped, una bordeadora o incluso una motosierra para cortar el césped alto, la maleza y las ramas de los árboles.

“En los días calurosos, los mosquitos prefieren los lugares más frescos que están a la sombra”, señala Gangloff-Kaufmann.

Al cortar el césped o reducir la cantidad de ramas que proyectan sombras en tu jardín, lograrás que el hábitat alrededor de tu casa sea mucho menos atractivo para los mosquitos.

Dejar que entre más sol también ayudará a secar los puntos húmedos. Si tienes desniveles u hoyos en el jardín, rellénalos con mantillo [topsoil] y siembra césped. Si no haces nada, el agua se acumulará en los agujeros cada vez que llueva y se convertirá en un caldo de cultivo potencial.

La podadora manual, la bordeadora y la motosierra que se muestran a continuación son los modelos con la mejor puntuación en las pruebas de CR.

4. Usa ventiladores, incluso al aire libre

CR evaluó 3 métodos para controlar la actividad de los mosquitos en un área grande: las velas de citronela, un ventilador de pedestal oscilante y un difusor de área alimentado por batería que emite geraniol, un repelente natural derivado de las plantas. Descubrimos que el ventilador era mucho más efectivo que las velas de citronela o el difusor de geraniol.

De hecho, nuestras pruebas demostraron que el ventilador redujo los aterrizajes de mosquitos entre un 45 y un 65 %, para las personas sentadas cerca de él.

“Hay una razón por la que ves ventiladores para exterior en las áreas con abundancia de mosquitos, por ejemplo, los trópicos”, aclara Gangloff-Kaufmann.

Según ella, además de dificultar que los mosquitos vuelen contra la brisa constante, un ventilador también ayuda a dispersar el dióxido de carbono que emitimos cuando respiramos, lo cual es bueno porque los mosquitos usan el dióxido de carbono como guía para encontrar humanos cuando están buscando para alimentarse.

5. Vístete apropiadamente

Para evitar que los mosquitos te piquen, usa mangas largas, pantalones, calcetines y zapatos cerrados. Esto es muy importante cuando estás al aire libre durante un período largo. También es aconsejable evitar la ropa ajustada, porque los mosquitos pueden penetrarla. Además, evita usar ropa de colores oscuros y productos perfumados, porque atraen a los mosquitos.

6. Usa un repelente contra mosquitos efectivo

Una estrategia importante para mantener a los mosquitos alejados es rociarse la piel expuesta y la ropa (pero no debajo de ella) con un buen repelente contra mosquitos.

Para probar los repelentes de mosquitos, Consumer Reports aplica una dosis de una marca específica en el brazo de un sujeto, que luego se expone en una jaula con mosquitos libres de enfermedades durante 5 minutos cada vez. El proceso se repite media hora después, luego cada 1 hora, hasta que el efecto del producto desaparezca (y no proteja al usuario) o hasta que hayan pasado 8 horas desde que se administró por primera vez. A continuación verás los mejores repelentes de mosquitos según las pruebas de CR. (Para obtener más información sobre cómo elegir un repelente de mosquitos, mira el video a continuación).

La verdad sobre los repelentes contra insectos

Las picaduras de insectos no solo son molestas sino que también pueden transmitir enfermedades. En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, el presentador Jack Rico ingresa a los laboratorios de Consumer Reports para descubrir cómo prueban los repelentes contra insectos para garantizar que tendrás la mayor protección posible.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.