Presidentes de América Latina felicitan a Gustavo Petro

Varios presidentes de América Latina se sumaron a las felicitaciones del izquierdista del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que este domingo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en Colombia es una “alegría para América Latina”, luego de llamarle para ofrecerle sus felicitaciones.

“Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Seguimos!”, publicó el mandatario chileno a través de su cuenta de Twitter.

“En nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que representa hoy el Presidente electo @petrogustavo”, escribió en Twitter la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, líder del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).

La izquierda accederá por primera vez a la Presidencia de Colombia luego del triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por el economista, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico.

“En nombre de Panamá, felicito al presidente electo de Colombia, @petrogustavo, por su llegada a la Casa de Nariño”, dijo en sus redes sociales el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

El mandatario de Bolivia, Luis Arce, destacó que con el triunfo de Petro “la integración latinoamericana se fortalece”.

“¡Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras felicitaciones al hermano @petrogustavo y a la hermana @FranciaMarquezM por su victoria hoy en las urnas”, escribió en Twitter.

“Hago votos -prosiguió- por el fortalecimiento de la democracia del país hermano y de los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos”, agregó Cortizo.

Otro que se sumó a las felicitaciones fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien sostiene una tensa relación con el actual gobernante colombiano, Iván Duque.

“Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la histórica victoria en las elecciones presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avizoran para este hermano país”, escribió Twitter.

El presidente argentino, Alberto Fernández, también usó su cuenta de Twitter para congratularse con Petro por el triunfo obtenido, el cual a su criterio le “llena de alegría” y que le ha transmitido sus felicitaciones “por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él”.

“Su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos”, añadió.

Con el 98.86 por ciento de las mesas informadas, Petro obtenía 11,185,671 votos, equivalentes al 50,49 por ciento, mientras que su rival, el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alcanzaba 10,468,781 sufragios (el 47.25 por ciento), indicó la Registraduría Nacional en su boletín número 14.

De esa forma, Petro, economista de 62 años, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente de Colombia, Iván Duque, y gobernará en el periodo 2022-2026.

Breaking News: For the first time, Colombia will have a leftist president. Gustavo Petro, a former rebel and a longtime senator who has pledged to transform the country’s economic system, has won Sunday’s election, according to preliminary results. https://t.co/ZpbMmUCIyl

— The New York Times (@nytimes) June 19, 2022