Celia Lora posa con atrevido body de encajes y transparencias mientras abraza a la modelo Ignacia Michelson

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Celia Lora causó revuelo entre sus fanáticos de redes sociales al aparecer posando nuevamente con acaloradas prendas de lencería traslúcida que dejaron muy poco a la imaginación y que, al igual que en ocasiones anteriores, resaltó sus voluptuosas curvas.

La sensual modelo mexicana, quien se ha dado a conocer por sus atrevidos destapes para la revista Playboy, también es una experta en llamar la atención a través de las redes sociales, en donde continuamente comparte detalles de los nuevos proyectos en los que participa y muestra su deslumbrante belleza con sensuales trajes de baño y prendas de lencería transparentes que se caracterizan por poner a prueba la censura.

Y fue exactamente a través de su perfil de Instagram, donde la también influencer de 38 años apareció posando con un sexy body de encajes en color blanco, cuyas transparencias provocaron miles de reacciones por parte de sus fanáticos. Sin embargo, Celia volvió a sorprender posando en compañía de una de sus mejores amigas, la modelo chilena Ignacia Michelson quien también lució sus curvas con un conjunto blanco que expuso ligeramente de espaladas a la cámara.

La amistad que inició en el reality ‘Acapulco Shore’ sigue dando de qué hablar, pues la pareja de modelos dejó ver que existe una gran confianza y complicidad entre ellas.

Pero esta no es la primera vez que Celia y Michelson elevan la temperatura dentro de esta red social, ya que días antes aparecieron con otro conjunto de prendas íntimas pero en color mostaza con las que sus torneadas siluetas fueron admiradas por más de 10 millones de seguidores como los que cuenta la mexicana dentro de esta red social. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras la hija de Chela y Alex Lora posa de frente a la cámara con un body con escote en forma de V y tirantes, la chilena apareció con un set de dos piezas, pero una de ellas apenas visible para causar aún más admiración entre los usuarios, quienes calificaron la postal con más de 169 mil “me gusta“.

Mientras que, en una postal anterior, ambas derritieron la galería fotográfica posando de perfil, en donde quedó expuesto al máximo sus curvas de infarto. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

También te podría interesar:

–Celia Lora expone su exuberante belleza en bikini mientras descansa cómodamente sobre una hamaca

–Celia Lora enamora a fans modelando sus despampanantes curvas con bikini negro de hilos

–Celia Lora deja ver su curvilínea silueta y los tatuajes de su espalda posando en lencería blanca