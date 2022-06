Pumas eleva el nivel de su pretemporada: recibirá al Celta de La Liga en amistoso en México

El Celta de Vigo viajará por primera vez en su historia a México para jugar un partido amistoso contra el Pumas, informó este lunes la entidad española que preside Carlos Mouriño, empresario gallego con negocios en el país azteca.

𝑰𝒕'𝒔 𝑵𝑶𝑻 𝑱𝑼𝑺𝑻 𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 🔥💙



Rivalidad en la cancha, amor en las barras 😏 El 13 de julio aterrizamos en México por primera vez en nuestra historia para enfrentarnos a @PumasMX.



Abróchense los cinturones… ✈️🇲🇽 ¡𝑂́𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑠!— RC Celta (@RCCelta) June 20, 2022

El choque se disputará el próximo 13 de julio en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, y será el primero que dispute el conjunto dirigido por Eduardo Coudet en una gira que también lo llevará a EEUU y Portugal. PARTIDO DE LUJO



Los Pumas anunciaron que se medirán en un partido amistoso contra el Celta de Vigo en el Estadio Olímpico Universitario este miércoles 13 de julio a las 8:00 pm.



GRAN ENCUENTRO EN C.U. pic.twitter.com/Yu51RrSuCO— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 20, 2022

“Se trata de algo más que una simple cita, que gracias a la campaña “It’s not just a match” expandirá el corazón de los aficionados celestes a Ciudad de México, uno de los lugares en los que más se vive el fútbol lejos del viejo continente“, expresó el club gallego, el cual terminó en la posición 11 en la pasada temporada. 😍 Preparen todo para este PARTIDAZO 😍



Pumas confirmó que jugará un amistoso contra el Celta de Vigo y en el Estadio Olímpico Universitario 🏟



📆 Miércoles 13 de julio

⏱ 8 pm pic.twitter.com/2yVCRh7Euv— Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) June 20, 2022

En el Celta, además, juega un mexicano: Néstor Araujo. No obstante, el defensa de El Tri podría cambiar de aires y el Club América parece ser un destino viable para su regreso a México. One step forward, two steps back. @Carlos_Ponz reports that Nestor Araujo (30). Has agreed terms with Club America in his return to Liga MX. El Tri has very few defenders in Europe, with the list growing only thinner…🫠 pic.twitter.com/S4rLKs46FR— Javier Perez (@offjavi) June 16, 2022

Hasta el momento, el club vigués anunció tres partidos veraniegos en el mes de julio, contra el Pumas ( miércoles 13), el San José Earthquakes (miércoles 20) y el Braga (viernes 29).