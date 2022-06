Periodista ruso vende medalla de Nóbel para ayudar a Ucrania

La medalla del último premio Nóbel de la paz Dmitry Muratov fue vendida este lunes en Nueva York en una subasta y recaudó la cantidad récord de 103,5 millones de dólares, que irán íntegramente destinados a Unicef para ayudar a los niños ucranianos.

La puja, que fue conducida por la casa Heritage de subastas, duró 20 minutos en los que el precio de la medalla subió de $787,000 dólares hasta los $15,000,000, cuando de pronto un comprador anónimo comunicó por teléfono que pagaba $103,500,000, poniendo fin a la venta.

Muratov ganó en 2021 el premio junto a la periodista Maria Ressa, de Filipinas. El Comité del Nobel los galardonó por “sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de expresión”.´

Distraught at the eradication of independent media in Russia, journalist and Nobel Peace laureate Dmitry Muratov is auctioning his Nobel medal for Ukrainian refugees https://t.co/AT1BvbKjcc pic.twitter.com/jinFPcLRyk

— Reuters (@Reuters) June 18, 2022