“Floyd Mayweather está en la bancarrota”: la fuerte revelación de Jake Paul sobre “Money”

Floyd Mayweather Jr. es uno de los más grandes peleadores de la historia del boxeo. El ex boxeador estadounidense ha presumido durante toda su carrera los resultados de sus éxitos deportivos: el dinero. “Money” constantemente ha mostrado todos sus caprichos y excentricidades, pero los hermanos Paul lo acusan de haber quedado totalmente en bancarrota.

“Floyd está en bancarrota. Lo he estado diciendo todo el tiempo. Creo que probablemente lo gastó en las chicas a las que les paga para que estén cerca de él”, sentenció Jake Paul en una entrevista con Rub Moore.

Esta ha sido una acusación que se ha venido ventilando desde hace semanas. Los youtubers han sido los pioneros en difundir este rumor. Incluso, Logan Paul ha acusado a Floyd Mayweather de deberle dinero de su pelea que se llevó a cabo en junio de 2021.

“No, no me ha pagado en su totalidad. Eso es un hecho. Corto unos pocos mil. Vamos a llevar esto a los tribunales. Nos vemos en la sala del tribunal. Felicidades por ir a prisión, Floyd”, reveló el youtubers en una entrevista a TMZ Sports.

Semanas más tarde, Logan Paul volvió a mencionar esta presunta deuda, pero está vez en su cuenta de Instagram en un post en el que recordó aquel combate de 2021.

“Hoy hace un año enfrente a Moyd Fayweather. Es difícil golpearlo, pero aún más difícil cobrarle dinero. ¿Con quien debería pelear a continuación?”, sentenció Logan Paul en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Logan Paul (@loganpaul)

¿De cuánto es la fortuna de Floyd Mayweather Jr?

Según informaciones de Celebrity Networth, la fortuna del ex boxeador norteamericano está valorada en unos $450 millones de dólares. Por otra parte, se estima que “Money” generó grandes cantidades de dinero en su carrera deportiva valoradas en $1.1 billones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather)

